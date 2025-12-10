תחזית מזג האוויר: הסופה ביירון הגיעה היום (רביעי) לארץ. יהיה סוער וגשום בצפון ובמרכז. הגשם יתפשט בהדרגה עד הנגב. בנוסף קיים חשש להצפות במישור החוף ובשפלה, ולשטפונות בנחלי מדבר יהודה ובים המלח. ביום שישי הגשמים ייחלשו ובשבת תחול התחממות.

לפי נתוני מטאוטק, מתחילת המערכת אתמול ועד היום בשעה 06:00: צפת 14 מ"מ, נהריה 83 מ"מ, חיפה 77 מ"מ, זכרון יעקב 86 מ"מ, נתניה 54 מ"מ, תל אביב 53 מ"מ, בת ים 68 מ"מ, ירשולים 15 מ"מ, אשדוד 20 מ"מ, אשקלון 17 מ"מ, באר שבע 5 מ"מ.

בין נזקי הסופה עד כה, שריפה שפרצה בעץ בדרך הטייסים בתל אביב עקב פגיעת ברק. כמו כן, רכב הסעות שקע בהצפה בצומת זכרון, כוחות שהגיעו למקום חילצו את יושבי הרכב.

ומה התחזית להמשך השבוע?

• היום, רביעי, ממטרים מלווים בסופות רעמים ירדו בצפון הארץ ובמרכזה. קיים חשש להצפות במישור החוף ובשפלה. כמו כן ינשבו רוחות ערות, בעיקר לאורך מישור החוף ובהרים. הגשם יתפשט בהדרגה עד הנגב. בנחלי מדבר יהודה ובים המלח קיים חשש משטפונות.

• מחר, חמישי, גשם לפרקים מלווה בסופות רעמים ירד מצפון הארץ ועד לצפון הנגב. גשם מקומי ייתכן בדרום הנגב. קיים חשש לשטפונות בנחלי מדבר יהודה, ים המלח וצפון הערבה, וחשש חמור להצפות לאורך מישור החוף ובשפלה. רוחות ערות ינשבו. הטמפרטורות יהיו נמוכות מהרגיל לעונה.

• ביום שישי יהיה מעונן עד מעונן חלקית. גשמים מקומיים יוסיפו לרדת מצפון הארץ ועד לצפון הנגב. עד שעות הצהריים עדיין ייתכנו סופות רעמים בודדות. קיים חשש משטפונות בנחלי מדבר יהודה וים המלח. משעות הצהריים הגשמים ייחלשו. הטמפרטורות יעלו במקצת, אך עדיין תהיינה מעט נמוכות מהרגיל לעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.

• בשבת יהיה מעונן חלקית. בצפון הארץ ובמרכזה עדיין יתכנו גשמים מקומיים שברובם קלים. תחול עליה קלה נוספת במידות החום והן יהיו רגילות לעונה.

תחזית מזג האוויר לפי יישובים: קרית שמונה: 15-13; טבריה: 17-13; חיפה: 16-14; תל אביב: 19-14: ירושלים: 15-9; באר שבע: 18-11; אילת: 20-14