מגמת ההתקררות שהחלה מוקדם יותר השבוע תגיע לסיומה הלילה, ובמהלך השבוע הטמפרטורות יתייצבו ויהיו רגילות לעונה. עד יום שני צפויים להיות טפטופים לאורך מישור החוף.

היום (שבת) יהיה מעונן חלקית עד מעונן. הטמפרטורות יהיו נמוכות מהרגיל לעונה. בצפון הארץ ובמרכזה עדיין יתכן טפטוף עד גשם מקומי קל. בלילה קיים סיכוי לקרה באזורים המועדים.

מחר (ראשון) יהיה מעונן חלקית עד מעונן. תחול עלייה קלה בטמפרטורות, אך הן עדיין יהיו נמוכות במעט מהרגיל לעונה. עדיין ייתכנו טפטופים בעיקר לאורך החוף.

ביום שני יהיה מעונן חלקית. תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות. עד שעות הצוהריים ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל בעיקר במישור החוף הדרומי. אחר הצוהריים ינשבו רוחות צפוניות ערות לאורך החוף.

ביום שלישי יהיה מעונן חלקית עד בהיר. תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות והן יהיו רגילות לעונה.

התחזית לפי יישובים: קריית שמונה 16-5; טבריה 16-6; חיפה 17-9; תל אביב 17-9; ירושלים 13-3; באר שבע 16-5; אילת 20-10.