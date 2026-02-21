שבת שמשית: טמפרטורות גבוהות מהרגיל - ומהפך בתחילת השבוע | תחזית מזג האוויר
היום יוסיף להיות חם מהרגיל, לצד רוחות מזרחיות חזקות שצפויות לנשוב • כבר ממחר: ירידה ניכרת בטמפרטורות, בהמשך השבוע - גשמים ברחבי הארץ • התחזית המלאה
i24NEWS
1 דקות קריאה
1 דקות קריאה
תחזית מזג האוויר: הטמפרטורות יוסיפו היום (שבת) להיות גבוהות מהרגיל לעונה, בשעות הבוקר צפויות לנשוב רוחות מזרחיות חזקות. טפטוף ייתכן בשעות הערב בעיקר בצפון הארץ.
היום, שבת, יוסיפו הטמפרטורות להיות גבוהות מהרגיל לעונה. טפטוף ייתכן בשעות הערב.
מחר, ראשון, תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות שישובו להיות רגילות לעונה.
מחרתיים, שני, צפויים בשעות הבוקר גשמים בעיקר בצפון הארץ, שייתרחבו בהמלך היום למרכז. תחול ירידה קלה בטמפרטורות, שיהיו מעט נמוכות מהרגיל לעונה.
תחזית מזג האוויר לפי יישובים: קריית שמונה: 14-25; טבריה: 13-24; חיפה: 16-21; תל אביב: 13-20; ירושלים: 11-18; באר שבע: 12-20; אילת: 16-28
הכתבה הזו קיבלה 0 תגובות