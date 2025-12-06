מהפך: התקררות ניכרת, גשמים וחשש משיטפונות | התחזית

תחזית מזג האוויר: היום (שבת), יהיה מעונן חלקית עד מעונן ותחול ירידה בטמפרטורות. בשעות הבוקר צפויים גשמים מקומיים ברוב האזורים. משעות הצהריים הגשמים יתחזקו וילווו בסופות רעמים. ירידה ניכרת במידות החום תחול גם מחר וביום שני.

• היום, שבת, יהיה מעונן חלקית עד מעונן ותחול ירידה בטמפרטורות. בשעות הבוקר צפויים גשמים מקומיים ברוב האזורים. הגשמים יתחזקו משעות הצהריים וילווו בסופות רעמים. כמו כן, קיים חשש כבד משיטפונות בנחלי הנגב והמזרח.

• מחר, יום ראשון, יהיה מעונן חלקית. הטמפרטורות ירדו במידה ניכרת. במהלך הבוקר עדיין יתכן גשם מקומי וייתכנו סופות רעמים יחידות בעיקר בצפון הארץ. הגשם ייפסק בהדרגה במהלך היום.

• ביום שני יהיה מעונן חלקית עד מעונן עם ירידה קלה נוספת במידות החום. ינשבו רוחות דרום מערביות ערות בעיקר לאורך החוף. משעות אחר הצהריים, ייתכנו גשמים מקומיים מלווים בסופות רעמים יחידות בעיקר במישור החוף הצפוני.

תחזית מזג האוויר לפי יישובים: קרית שמונה: 22-16; טבריה: 17-22; חיפה: 21-18; תל אביב: 21-17: ירושלים: 21-13; באר שבע: 23-14; אילת: 26-19