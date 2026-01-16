התחזית לסופ"ש: מעונן עם גשם מקומי קל בצפון הארץ ובמרכזה

תחזית מזג האוויר: היום (שישי) יהיה מעונן חלקית עד מעונן והטמפרטורות יהיו רגילות לעונה. בצפון הארץ ובמרכזה ירד גשם מקומי ברובו קל.

• היום, יום שישי, יהיה מעונן חלקית עד מעונן. בצפון הארץ ובמרכזה ירד גשם מקומי ברובו קל. הטמפרטורות יהיו רגילות לעונה.

• מחר, יום שבת, יהיה מעונן חלקית עד מעונן. במהלך הבוקר יחל לרדת גשם מקומי, בצפון הארץ ולאורך מישור החוף. משעות אחר הצהריים יתכנו סופות רעמים בודדות. בערב, הגשמים יתפשטו למרכז הארץ.

• ביום ראשון גשם צפוי לרדת לפרקים, מהצפון ועד לצפון הנגב, וילווה בסופות רעמים יחידות. קיים חשש להצפות מקומיות במישור החוף, בעיקר מישור החוף הדרומי, וצפי לשטפונות בנחלי מדבר יהודה וים המלח. שלג ירד בחרמון. משעות אחר הצהריים הגשם ייחלש בהדרגה.

התחזית לפי יישובים: קריית שמונה 6-17; טבריה 7-16; חיפה 11-19; תל אביב 11-19; ירושלים 6-13; באר שבע 6-17; אילת 11-22