לקראת סופ"ש בהיר: גשם קל וירידה בטמפרטורות | התחזית

הגשמים החזקים שהתחילו אתמול צפויים להיחלש במהלך הסופ"ש, והטמפרטורות יוסיפו לרדת ויהיו נמוכות לעונה. החל מיום שבת צפוי להיות בהיר לרוב בכל חלקי הארץ, והטמפרטורות יישארו יציבות לאורכו.

היום (שישי) יהיה מעונן חלקית עד מעונן, ויוסיפו לרדת גשמים מקומיים, ברובם קלים. במהלך היום, הגשמים יתמעטו. צפויה ירידה קלה נוספת בטמפרטורות בעיקר במרכז הארץ ובדרומה.

מחר (שבת) יהיה מעונן חלקית עד בהיר, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות, והן תהיינה מעט נמוכות מהרגיל לעונה.

ביום ראשון יהיה בהיר עד מעונן חלקית עם עלייה קלה בטמפרטורות, אשר יהיו רגילות לעונה. ינשבו רוחות מזרחיות חזקות בהרי הצפון ובהרי המרכז.

ביום שני יהיה בהיר לרוב, וצפויה עליה קלה נוספת בטמפרטורות. בהרי הצפון והמרכז ינשבו רוחות מזרחיות ערות. הטמפרטורות יהיו רגילות לעונה.

התחזית לפי יישובים: קריית שמונה 13-9; טבריה 17-10; חיפה 15-11; תל אביב 17-13; ירושלים 11-6; באר שבע 15-7; אילת 20-13.