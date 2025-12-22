התחזית: מזג אוויר נוח עם עלייה נוספת בטמפרטורות

תחזית מזג האוויר: היום (שני) תחול עליה קלה בטמפרטורות בהרים ובפנים הארץ, והן תהינה גבוהות מהרגיל לעונה. יהיה מעונן חלקית בעננות בגובה רב אך בלילה יהיה קר מהרגיל.

מחר יהיה מעונן חלקית עם ירידה קלה בטמפרטורות. צפוי גשם מקומי, ברובו קל, בעיקר בצפון הארץ ובמישור החוף.

ביום רביעי יהיה מעונן חלקית עד בהיר. תחול עליה קלה בטמפרטורות. לקראת ערב בהרי הצפון יחלו לנשב רוחות מזרחיות חזקות. נכון לעתה, מסתמן כי עד לסוף השבוע יהיו הטמפרטורות ממוצעות לעונה, ללא צפי לגשם.

תחזית מזג האוויר לפי יישובים: קריית שמונה: 11-20; טבריה: 10-21; חיפה: 14-22; תל אביב: 11-21; ירושלים: 9-18; באר שבע: 10-23; אילת: 14-24