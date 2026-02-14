תחזית מזג האוויר: היום (שבת), יהיה מעונן חלקית. צפוי גשם מקומי בעיקר בצפון, ובבוקר עדיין ייתכנו סופות רעמים בודדות. תחול התקררות ניכרת, אך מידות החום יעלו בהדרגה בימים הקרובים. גשם קל יחזור ביום שני.

היום, שבת, יהיה מעונן חלקית. גשם מקומי צפוי עד שעות אחר הצהריים בעיקר בצפון הארץ, ובבוקר עדיין ייתכנו סופות רעמים בודדות. בדרום הארץ ובמרכזה עדיין יהיה אביך, והאובך ישקע בהדרגה. בנוסף, תחול התקררות ניכרת.

מחר, יום ראשון, יהיה בהיר בדרך כלל. הטמפרטורות יעלו במידה ניכרת ויעשה חם מהרגיל לעונה.

ביום שני יהיה בהיר עד מעונן חלקית וייתכן אובך. רוחות מזרחיות ערות בצפון הארץ. תחול עליה ניכרת נוספת בטמפרטורות, ויעשה חם מהרגיל עד שרבי.

ביום שלישי יהיה מעונן חלקית עד בהיר עם ירידה משמעותית במידות החום. ייתכן גשם קל.

התחזית לפי יישובים: קריית שמונה 19-11; טבריה 19-11; חיפה 19-13; תל אביב 20-15; ירושלים -17 9; באר שבע 26-11; אילת 28-18.