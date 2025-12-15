אחרי ביירון: הגשם חוזר והטמפרטורות צונחות | התחזית
החל מהיום הגשם חוזר לישראל, מלווה בסופות רעמים מצפון הארץ ועד הנגב • הטמפרטורות ירדו ויהיו מעט נמוכות מהרגיל לעונה • הגשם יישאר איתנו לפחות עד יום רביעי
הגשם חוזר. היום (שני) מזג האוויר יהיה מעונן, וירד גשם לפרקים מלווה בסופות רעמים יחידות מצפון הארץ ועד הנגב. הטמפרטורות ירדו ויהיו מעט נמוכות מהרגיל לעונה. משעות הצהרים הגשם יתחזק, ואז קיים חשש לשיטפונות בנחלי מדבר יהודה וצפון הערבה, וחשש להצפות בשפלה ובמישור החוף הדרומי.
היום, שני, יהיה גשום והטמפרטורות יהיו נמוכות מהרגיל לעונה.
מחר, שלישי, יהיה מעונן חלקית עד מעונן, צפוי גשם מקומי ברוב האזורים ועדיין קיים חשש לשיטפונות בנחלי מדבר יהודה וצפון הערבה. ינשבו רוחות צפוניות ערות לאורך מישור החוף.
ביום רביעי יהיה מעונן חלקית ועדיין ייתכן גשם מקומי ברובו קל בעיקר בחוף הדרומי ובנגב.
התחזית לפי יישובים: קריית שמונה 14-11; טבריה 16-12; חיפה 16-12; תל אביב 17-13; ירושלים 14-8; באר שבע 15-9; אילת 20-13.