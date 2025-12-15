אחרי ביירון: הגשם חוזר והטמפרטורות צונחות | התחזית

החל מהיום הגשם חוזר לישראל, מלווה בסופות רעמים מצפון הארץ ועד הנגב • הטמפרטורות ירדו ויהיו מעט נמוכות מהרגיל לעונה • הגשם יישאר איתנו לפחות עד יום רביעי

