אחרי שהגשם שב אלינו בימים האחרונים, גם בימים הקרובים צפוי לרדת גשם מקומי ברחבי הארץ, שייחלש בהדרגה לאורך סוף השבוע. גם הטמפרטורות צפויות לרדת בהדרגה, ובסוף השבוע הן יהיו נמוכות מעט מהרגיל לעונה.

היום (חמישי) יהיה מעונן חלקית עד מעונן. בצפון הארץ ובמרכז צפויים לרדת גשמים מדי פעם. בשעות הצוהריים ייתכן גשם מקומי קל בצפון הנגב, ובחרמון יירד שלג. ברוב האזורים ינשבו רוחות צפון-מערביות ערות, בשל כך בדרום הארץ ייתכן אובך. הטמפרטורות תהיינה ברובן רגילות לעונה.

מחר (שישי) יוסיף להיות מעונן חלקית עד מעונן. עד שעות הצוהריים צפויים טפטופים עד גשם מקומי קל בעיקר במרכז הארץ ובנגב. תחול ירידה קלה בטמפרטורות והן תהיינה נמוכות במעט מהרגיל לעונה.

ביום שבת יהיה מעונן חלקית עד מעונן. עדיין ייתכנו טפטופים בצפון הארץ ובמרכז. הטמפרטורות עדיין תהיינה נמוכות במעט מהרגיל לעונה.

התחזית לפי יישובים: קריית שמונה 18-10; טבריה 18-10; חיפה 17-14; תל אביב 18-12; ירושלים 12-7; באר שבע 16-9; אילת 23-12.