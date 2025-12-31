ערב השנה האזרחית החדשה: גשם מקומי ורוחות חזקות | התחזית

חגיגות השנה האזרחית החדשה צפויות לעבור חלק ברוב האזורים בארץ, כאשר גשם מקומי יירד בעיקר בצפון הארץ. עם זאת, החל משעות הלילה, ועד תחילת סוף השבוע, הגשם צפוי להתפשט לשאר חלקי הארץ. בשאר סוף השבוע צפוי להיות בהיר.

היום (רביעי) יהיה מעונן חלקית, וצפויה עלייה קלה בטמפרטורות. בצפון הארץ ייתכן גשם מקומי, ברובו קל, אשר במהלך הלילה יתחזק ויתפשט בהדרגה למרכז הארץ. כמו כן ינשבו רוחות ערות לאורך מישור החוף.

מחר (חמישי) צפוי לרדת גשם לפרקים, מלווה בסופות רעמים יחידות בצפון הארץ ובמרכזה. קיים חשש להצפות מקומיות במישור החוף ובשפלה. תורגש ירידה קלה בטמפרטורות. משעות הצהריים הגשם יתפשט בהדרגה לצפון הנגב, ולקראת ערב ובמהלך הלילה קיים צפי לשיטפונות בנחלי מדבר יהודה וים המלח, וצפון הנגב. כמו כן ינשבו רוחות ערות.

ביום שישי יהיה מעונן חלקית עד מעונן. בשעות הבוקר עדיין צפויים גשמים מקומיים, ברובם קלים, בעיקר במרכז הארץ ובנגב. במהלך היום, הגשמים יתמעטו. הטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה.

בשבת יהיה בהיר לרוב, עם טמפרטורות רגילות לעונה.

התחזית לפי יישובים: קריית שמונה 16-11; טבריה 19-11; חיפה 18-13; תל אביב 20-14; ירושלים 14-8; באר שבע 19-9; אילת 23-14.