החל מסוף השבוע: הגשם חוזר - ובגדול | תחזית מזג האוויר

תחזית מזג האוויר: היום (חמישי) יהיה מעונן חלקית עד בהיר, ללא שינוי של ממש במידות החום. במהלך סוף השבוע תחול התקררות וצפוי גם גשם מקומי בליווי סופות רעמים יחידות.

• היום יהיה מעונן חלקית עד בהיר, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. בבוקר ינשבו רוחות מזרחיות ערות בהרי הצפון ובשומרון.

• מחר יהיה מעונן חלקית עם ירידה קלה בטמפרטורות. בצפון הארץ ולאורך מישור החוף, ייתכנו טפטופים עד גשמים מקומיים קלים.

• ביום שבת צפוי גשם לפרקים בצפון הארץ ובמרכזה. ייתכנו סופות רעמים יחידות. בצפון הנגב ייתכן גשם מקומי. תחול התקררות נוספת, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.

• ביום ראשון ייעשה קר ויירדו גשמים לפרקים מלווים בסופות רעמים יחידות מצפון הארץ ועד צפון הנגב, מלווים ברוחות מערביות חזקות. בנחלי המזרח עדיין קיים חשש משיטפונות, וחשש מהצפות לאורך מישור החוף. בשעות הצהרים הגשמים ייחלשו ויתמעטו בהדרגה. בחרמון ירד שלג.

תחזית מזג האוויר לפי יישובים: קריית שמונה: 19-11; טבריה: 19-12; חיפה: 13-18; תל אביב: 19-13; ירושלים: 16-9; באר שבע: 19-11; אילת: 21-14