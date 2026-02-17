התחזית: ירידה משמעותית בטמפרטורות, ייתכן גשם מקומי קל

תחזית מזג האוויר: היום (שלישי) יהיה מעונן עד מעונן חלקית. תחול ירידה משמעותית בטמפרטורות, אך הן עדיין תהיינה מעט גבוהות מהרגיל לעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. יתכן טפטוף עד גשם מקומי קל וייתכן אובך.

• היום, יום שלישי, יהיה מעונן עד מעונן חלקית. תחול ירידה משמעותית בטמפרטורות, אך הן עדיין תהיינה מעט גבוהות מהרגיל לעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל. ייתכן אובך.

• מחר, יום רביעי, יהיה מעונן חלקית עד בהיר. במהלך היום הרוחות יתחזקו, וייעשה אביך ברוב אזורי הארץ. משעות הצהריים צפויים גם גשמים מקומיים בצפון הארץ. הטמפרטורות יהיו ללא שינוי ניכר, והן עדיין תהיינה מעט גבוהות מהרגיל לעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.

• ביום חמישי יהיה מעונן חלקית עד מעונן. בשעות הבוקר עדיין ייתכנו טפטופים עד גשם מקומי קל בצפון הארץ ובמרכזה. תחול ירידה קלה בטמפרטורות.

• ביום שישי יהיה בהיר. תחול עלייה ניכרת בטמפרטורות והן תהיינה גבוהות מהרגיל לעונה. בשעות הבוקר ינשבו רוחות מזרחיות חזקות בהרי הצפון ובהרי המרכז. במזרח הארץ, שוב צפוי להיות אביך.

התחזית לפי יישובים: קריית שמונה 12-22; טבריה 13-21; חיפה 14-19; תל אביב 14-20; ירושלים 9-17; באר שבע 11-20; אילת 19-25.