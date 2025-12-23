להוציא שוב את המטריות: החורף חוזר - אבל לא להרבה זמן
היום תחול ירידה בטמפרטורות וצפוי לרדת גשם מקומי בצפון הארץ ובמישור החוף • מחר ובהמשך השבוע תחול עליה קלה בטמפרטורות • התשקיף המלא
תחזית מזג האוויר: היום (שלישי) תחול ירידה בטמפרטורות, ויהיה מעונן חלקית. בצפון הארץ ובמישור החוף ירד גשם מקומי ובצפון הארץ יתחוללו סופות רעמים יחידות.
היום יהיה מעונן חלקית תחול ירידה בטמפרטורות. במישור החוף ירד גשם מקומי ובצפון הארץ יתחוללו סופות רעמים יחידות.
מחר תחול עליה קלה בטמפרטורות ויהיה מעונן חלקית עד בהיר.
ביום חמישי יהיה מעונן חלקית עד בהיר וללא שינוי ניכר בטמפרטורות. ינשבו רוחות מזרחיות ערות בעיקר בהרי הצפון.
תחזית מזג האוויר לפי יישובים: קריית שמונה: 11-15; טבריה: 11-16; חיפה: 13-16; תל אביב: 13-18; ירושלים:8-14; באר שבע: 8-17; אילת: 13-21
