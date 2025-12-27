תחזית מזג האוויר: היום (שבת) ירד גשם לפרקים בצפון ובמרכז הארץ, מלווה בסופות רעמים יחידות - שצפוי להתחזק אחרי הצהריים. בצפון הנגב צפוי גשם מקומי. חשש לשיטפונות בנחלי מדבר יהודה וים המלח, ולהצפות לאורך מישור החוף הדרומי. הגשם יימשך גם מחר ומחרתיים ויהיה קר. שלג יירד בחרמון.

היום, שבת, ירד גשם לפרקים בצפון ובמרכז הארץ, מלווה בסופות רעמים יחידות. בצפון הנגב צפוי גשם מקומי. ינשבו רוחות מערביות ערות. כמו כן, תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ. הגשמים צפויים להתחזק אחר הצהריים, אז קיים חשש לשיטפונות בנחלי מדבר יהודה וים המלח, וגם חשש להצפות לאורך מישור החוף הדרומי.

מחר, יום ראשון, גשמים יוסיפו לרדת לפרקים מצפון הארץ ועד צפון הנגב, מלווים ברוחות מערביות חזקות. יתכנו סופות רעמים יחידות. בנחלי המזרח עדיין קיים חשש משיטפונות, וחשש קל מהצפות לאורך מישור החוף. בשעות הצהריים הגשמים ייחלשו ויתמעטו בהדרגה. יהיה קר ובחרמון ירד שלג. .

ביום שני ירדו גשמים לפרקים ויתכנו סופות רעמים יחידות מצפון הארץ ועד צפון הנגב. ינשבו רוחות מערביות חזקות. בנחלי המזרח חשש לשיטפונות. בחרמון ירד שלג.

התחזית לפי יישובים: קריית שמונה 15-9; צפת 15-9; טבריה 18-12; חיפה 18-14; תל אביב 20-14; ירושלים 13-9; באר שבע 17-10; אילת 21-12.