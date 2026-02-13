מזג האוויר בסוף השבוע צפוי לעבור תהפוכות, כשבתחילתו יהיה חם ואביך ברוב חלקי הארץ, עם סופות חול מקומיות בדרום. בשבת מזג האוויר יתהפך - הטמפרטורות ירדו, ויחד איתן ירדו גשמים מקומיים בצפון הארץ ובמרכזה. בתחילת השבוע הבא הטמפרטורות צפויות לעלות שוב, וייעשה חם מהרגיל עד שרבי.

היום (שישי) תחול עלייה ניכרת בטמפרטורות ויעשה חם מהרגיל לעונה. ינשבו רוחות חזקות ויעשה אביך, בדרום הארץ יתחוללו סופות חול מקומיות. אחר הצוהריים בצפון הארץ יחל לרדת גשם לפרקים וייתכנו סופות רעמים בודדות. בלילה ייתכן גשם מקומי גם במרכז.

מחר (שבת) יהיה מעונן חלקית, עד שעות הצהריים צפוי גשם מקומי בעיקר בצפון הארץ. הטמפרטורות ירדו במידה ניכרת, אך הן עדיין יהיו מעט גבוהות מהרגיל לעונה. בדרום הארץ עדיין יהיה אביך וגם במרכז הארץ ייתכן אובך. משעות אחר הצוהריים האובך ישקע בהדרגה.

ביום ראשון יהיה בהיר לרוב, הטמפרטורות יעלו במידה ניכרת ויעשה חם מהרגיל. בבוקר בהרי הצפון ינשבו רוחות מזרחיות ערות.

ביום שני יהיה בהיר עד מעונן חלקית, תחול עליה ניכרת נוספת בטמפרטורות וייעשה חם מהרגיל עד שרבי. בצפון הארץ ינשבו רוחות מזרחיות חזקות.

התחזית לפי יישובים: קריית שמונה 22-13; טבריה 24-13; חיפה 24-16; תל אביב 26-16; ירושלים 21-12; באר שבע 26-11; אילת 26-18.