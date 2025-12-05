עזה חוזרת לחיים: האוניברסיטה, בית החולים ו"הבהלה לאייפון" | מיוחד לסופ"ש

כחודשיים מאז נכנסה לתוקף הפסקת האש ברצועה, התושבים בעזה מתחילים לחזור לשגרה אליה היו רגילים לפני המלחמה. החזרה לחיי השגרה לא רק מתבטאת בשווקים ההומים והחנויות שחוזרות לפעילות כמעט מלאה, אלא גם בחזרתם של מוסדות אקדמיה, רפואה וממשל שבהם שלטון חמאס מתגאה ורואה בשובם לפעילות כסמל לשרידותו ולכוחו הפנימי בעזה - גם היום.

האוניברסיטה האסלאמית פתחה את שעריה מחדש

האוניברסיטה האסלאמית, שנסגרה עם תחילת המלחמה ונחשבת למוסד האקדמי הבולט והחשוב ביותר ברצועה, פתחה השבוע את שעריה מחדש. מוסד זה שבעיר עזה נחשב למקום לימודים שבו צמחו בכירים בצמרת חמאס לאורך השנים ובניהם, מנהיגי הארגון לשעבר, יחיא סינוואר ואסמאעיל הניה.

מאז עליית כוחה של תנועת האחים המוסלמים ברצועה, ומאוחר יותר עם הקמת החמאס, שימשה האוניברסיטה האסלאמית בעזה כמוקד מרכזי להפצת האידיאולוגיה האיסלאמיסטית של ארגון הטרור, בעיקר בהובלתו של המנהיג הרוחני של הארגון ואחד ממייסדיו, השייח' אחמד יאסין.

אסעד אסעד, נשיא האוניברסיטה האסלאמית, אמר ביום הפתיחה המחודשת: "למרות כל הקשיים שהביאה מלחמת ההשמדה, הפלסטיני כמו תמיד, אוהב את החיים ואת הלימוד. התמידות בפקולטה לרפואה ולתחומי הבריאות כעת שבות לספסל הלימודים, ולאוניברסיטה האסלאמית יש תוכנית לחזרה מדורגת, ואני קורא למשרד התרבות והחינוך לפעול להחזרת הלימודים הגבוהים ע"פ התוכנית".

https://x.com/i/web/status/1995072522212327511

בית החולים "שיפא", ששימש כמפקדה של חמאס - חוזר לפעילות

מוסד מרכזי נוסף ברצועה שחוזר לפעילות בימים האחרונים לאחר שעבר שיפוץ ממושך, הוא בית החולים הגדול ביותר בעזה - 'שיפא' (ובעברית "החלמה"). בית החולים שימש את ארגון הטרור חמאס במהלך המלחמה כמרכז לחימה של ממש, ובמתחם תת קרקעי מתחתיו, פעלה מפקדה של ארגון הטרור, בנוסף למאות מחבלים שהתחבאו בסביבתו, תוך ניצול האזרחים הפצועים כמגן אנושי עבורם.

כמו כן, אל בית החולים הובאו חטופים ישראלים שנפצעו לשם קבלת טיפול בשעה שהאזור כולו היו נתון לתקיפות צה"ל. כעת בית החולים חוזר לפעול במתכונת מצומצמת ועל פי ערוץ "אל-ערבי" הקטארי רק 9 מתוך 22 חדרי הניתוח שבו חזרו לפעילות, וזאת בצל העובדה שמתוך 11 מבנים שכלל, רק 2 שרדו והצליחו לעבור שיקום.

https://x.com/i/web/status/1995434698806591859

"הבהלה לאייפון"

אולם אל מול בית החולים הגדול והחזרה ללימודים באוניברסיטה, המוצר שהפך לשיחת היום המרכזית ברצועת עזה בשבוע האחרון הוא למעשה האייפון 17 pro max החדש שהגיע לעזה.

חנויות הסלולר בעזה התהדרו בהגעתו של המכשיר החדש, שעל פי דיווחים עשרות אלפים ממנו נכנסו לרצועה בשבוע האחרון. יחד עם זאת, סוחרים שונים דיווחו ברשתות החברתיות כי עד כה נמכרו כאלף מכשירי אייפון חדשים.

הגעתו של המכשיר החדש פונה לאוכלוסייה העשירה ברצועה, ובעיקר לזו המקורבת לארגון הטרור. הדבר עורר סערה סביב השאלה מדוע ישראל בוחרת להכניס דווקא את מכשירי האייפון - ולא מוצרים אחרים. אחד מתושבי עזה התבטא ברשתות החברתיות ואמר "בעזה יש גם עשירים וגם עניים, ומי שיכול להרשות לעצמו - שיהיה לו לבריאות. שימו לב שמי שמפרסמים את מכירת האייפון ברצועה, הם בראש ובראשונה עמודים ישראלים".

ובשאלת מחירו הגבוה, משיחה שערכנו עם חנות טלפונים בעלת מספר סניפים ברצועה התברר כי אייפון 17 נמכר בעלות של 7,100 שקלים, בעוד המחיר של מכשיר ה- S25 Ultra GALAXY הוא בערך 5,300 שקלים.