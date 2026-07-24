"המסוכנת ביותר": האישה עם הרגל התותבת שהייתה לאימת הנאצים

איסוף מודיעין, גיוס אנשי מחתרת, מבצעי גרילה והדרכת לוחמי גרילה: אלה רק חלק מהפעולות שעשתה וירג'יניה הול האמריקנית במלחמת העולם השנייה. לאחר שחלומה להיות דיפלומטית נקטע בעקבות תאונה קשה שבה איבדה את רגלה, היא הפכה לאימת הגסטפו - ולאחת הסוכנות החשובות בהיסטוריה.

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הול נולדה ב-1906 למשפחה עשירה בבלטימור, מרילנד, שלטה באיטלקית ובגרמנית, וחלמה להיות דיפלומטית בשירות החוץ האמריקני. ב-1931 החלה לעבוד כפקידה בשירות הקונסולרי בשגרירות ארה"ב בוורשה, פולין, ומאוחר יותר הועברה לאיזמיר, טורקיה. אך בשנת 1933, במהלך טיול ציד, חייה קיבלו תפנית דרמטית: היא מעדה כשניסתה לטפס על גדר, וירתה בטעות ברגלה השמאלית. הרופאים נאלצו לקטוע את הרגל מתחת לברך, והול קיבלה רגל תותבת, לה קראה קאת'ברט.

למרות הנכות, הול לא ויתרה. היא המשיכה לעבוד בשגרירויות באירופה, והחל מ-1937 ביקשה מספר פעמים להתקבל למסלול של דיפלומטית רשמית במשרד החוץ האמריקני. אך בקשתה נדחתה שוב ושוב עקב תקנות נוקשות האוסרות על העסקת בעלי מוגבלויות כדיפלומטים. אפילו פנייה ישירה לנשיא רוזוולט לא עזרה. ב-1939 היא התפטרה.

עם פרוץ מלחמת העולם השנייה, היא התנדבה לצבא הצרפתי, ושירתה כנהגת אמבולנס. לאחר נפילת צרפת לגרמניה ב-1940, נמלטה לאנגליה. זמן קצר לאחר מכן, פגשה במקרה קצין מודיעין בשם ג'ורג' בלואז - מפגש שהביא לתפנית חדה במסלול חייה. בלואז זיהה את הפוטנציאל שבה, וקישר אותה עם חברו ניקולס בודינגטון, שעבד עם "מנהלת המבצעים המיוחדים" הבריטית, גוף חשאי שהוקם בהוראתו הישירה של ווינסטון צ'רציל תחת ההנחיה המפורסמת: "הציתו את אירופה!".

הול הייתה האישה השנייה בלבד שהסוכנות שלחה לצרפת, ושם התגלתה כחלוצה פורצת דרך. בהעדר מדריכים או ספר חוקים, היא למדה בעצמה איך לבנות רשתות סודיות, לנהל כספים, להבריח מכשירי קשר ולהרגיע סוכנים הנמצאים במנוסה מתמדת.

המבצעים הגדולים: מבית הבושת ועד לבריחה הנועזת

הכיסוי המושלם בליון: הול נחתה בצרפת הכבושה ב-1941 במסווה של כתבת שטח של ה-New York Post. מכיוון שארה"ב הייתה עדיין ניטרלית, הסטטוס העיתונאי איפשר לה לנוע בחופשיות, לתשאל אנשים ולבנות את רשת הריגול הענפה שהקימה, כשהיא מבריחה מודיעין רגיש בתוך פאוצ'ים דיפלומטיים.

הסוכנים הבלתי צפויים: אחד ממהלכיה המבריקים היה גיוסה של ז'רמן גארן, מנהלת בית בושת יוקרתי בליון. העובדות במקום דגו מידע רגיש מקצינים גרמנים בכירים והעבירו אותו ישירות להול. במקביל, גייסה רופא נשים מקומי שהפך את המרפאה שלו לבית מסתור ולנקודת מעבר בטוחה לטייסים שנפלו.

בריחת קופסאות הסרדינים: כשהמשטרה הצרפתית עצרה 12 מסוכניה וכלאה אותם במחנה המעצר מוזאק, בדרום מערב צרפת, הול תכננה מבצע חילוץ מופתי. היא הבריחה לכלא קופסאות סרדינים וכלים קטנים; ממכסה של קופסה אחת יוצר מפתח, ובסיוע כומר שהבריח מכשיר אלחוט - כל 12 הסוכנים נמלטו בלילה אחד והוברחו למקומות מסתור של המחתרת.

"תחסלי את קאת'ברט": המסע המטורף בפירנאים

ב-1942, מפקד הגסטפו בליון, קלאוס ברבי ("הקצב מליון"), סימן אותה כמדליפה המרכזית והדביק לה את הכינוי "הגברת הצולעת". בכרוזי החיפוש שהפיצו הגרמנים נכתב: "הגברת הצולעת היא אחת מסוכנות בעלות הברית המסוכנות ביותר בצרפת. יש לאתר ולעצור אותה". כשהטבעת התהדקה, הול הבינה שעליה לברוח לספרד - ברגל, מעבר להרי הפירנאים המושלגים בגובה של יותר מ-2,200 מטרים.

לפני היציאה היא שידרה למפקדה בלונדון: "מקווה ש'קאת'ברט' לא יעשה לי צרות בדרך". הבריטים, שלא הבינו ש"קאת'ברט" הוא כינויה של הרגל התותבת, ענו בשידור חוזר: "אם קאת'ברט עושה צרות - תחסלי אותו".

למרות השלג הכבד והפצעים המדממים שגרמה לה הרגל התותבת, הול צעדה כ-80 קילומטרים במשך יומיים רצופים עד שהגיעה לחוף מבטחים בספרד.

הטרנספורמציה הזקנה והחזרה לחזית

לאחר שהבריטים סירבו להחזירה לצרפת בשל הסיכון הגבוה, הול לא ויתרה. ב-1944 היא הצטרפה ל-OSS האמריקאי (הגלגול הקודם של ה-CIA) וצנחה בחזרה בצרפת.

כדי להיעלם מעיני הגסטפו, היא ביצעה שינוי מראה קיצוני: צבעה את שערה האדמוני לאפור, לבשה בגדי איכרה רחבים, אימצה מבטא כפרי וזייפה הליכה איטית של אישה קשישה כדי להסוות את הצליעה.

תחת התחפושת הזו, היא נעה בין הכפרים, אימנה וחימשה מאות לוחמי גרילה צרפתים (ה"מקי") וניהלה מבצעי חבלה נרחבים שהביאו לפיצוץ גשרים, מסילות ברזל וקווי תקשורת של הצבא הגרמני הנסוג.

הצניעות שלפני הסערה

לאחר המלחמה המשיכה לשרת כסוכנת ואנליסטית ב-CIA עד פרישתה ב-1966. היא הייתה האישה האזרחית היחידה במלחמת העולם השנייה שקיבלה את עיטור "צלב השירות המצוין" (Distinguished Service Cross) מארה"ב, לצד עיטורים יוקרתיים מבריטניה ומצרפת.

למרות מעשי הגבורה הבלתי נתפסים, הול תיעבה פרסום. היא סירבה להתראיין, לא כתבה ספר זיכרונות וביקשה לקבל את כל עיטוריה בטקסים סגורים ופרטיים בלבד.

ב-8 ביולי 1982, בגיל 76, הלכה לעולמה במרילנד, כשהיא מותירה אחריה את אחת ממורשות הריגול המופלאות והמרתקות בהיסטוריה.