שקט וקטלני: הנשק הישראלי החדש שגורם לכטב"מים לאבד את הדרך | מיוחד לסופ"ש

בעולם שבו כטב"מים מתאבדים ונחילי רחפנים הפכו לאיום אסטרטגי זול, נגיש וקטלני, תפיסת ההגנה הישנה כבר לא מספיקה. המרדף אחרי "פגיעה ישירה בכל מחיר" הופך למסורבל ויקר מדי. כאן נכנסת לתמונה לוחמת הניווט (Navigation Warfare). התעשייה האווירית (IAI) חשפה לאחרונה את מערכת היפנוזיס, שמביאה גישה חדשה לזירה: במקום להפיל את הכטב"ם מהשמיים, היא "מהפנטת" אותו, משבשת את מערכות הניווט שלו וגורמת לו לאבד את הדרך עוד לפני שהוא מתקרב ליעד.

הפקה ובינה מלאכותית: דניאל זינגר/i24NEWS

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המוח שמאחורי ההטעיה

הבסיס הטכנולוגי של ההיפנוזיס נשען על נקודת התורפה הגדולה ביותר של הכלים הבלתי מאוישים: התלות המוחלטת בלוויינים. כדי להגיע למטרה בדיוק של מטרים בודדים, הכטב"ם זקוק לנתוני מיקום וזמן (GNSS) רציפים. ברגע שהנתונים הללו משובשים או מוטעים באופן יזום, הכלי הופך ל"עיוור".

המערכת עושה שימוש ביכולות שיבוש והטעיה מתקדמות. היא לא רק "חוסמת" את האות, אלא מסוגלת "להזריק" נתוני ניווט שקריים שגורמים לכטב"ם לחשוב שהוא נמצא במיקום אחר לגמרי, מה שמוביל אותו לסטות מהמסלול או להתרסק בשטח פתוח. המערכת משלבת מספר יחידות קצה מרושתות הנשלטות ממרכז בקרה אחד, מה שמאפשר לה להגן על נכסים אסטרטגיים רחבי היקף - מתשתיות אנרגיה ונמלים ועד לאתרים ביטחוניים רגישים.

המעטפת הישראלית: לא נשק פלא, אלא מארג של פתרונות

היפנוסיס מהווה שכבה קריטית בתוך מעטפת הגנה רב-שכבתית שבה ישראל נחשבת למובילה עולמית. כדי לנצח במערכה האווירית המודרנית, צה"ל ומערכת הביטחון כבר לא מסתמכים על "נשק פלא" אחד, אלא על שילוב של טכנולוגיות:

1. השכבה הקינטית: מערכות כמו "כיפת ברזל", המיועדות ליירט פיזית כלים מורכבים וגדולים יותר.

2. שכבת האנרגיה: מערכות לייזר כמו "מגן אור" (Iron Beam), המיועדות להשמיד איומים קלים וזולים בעלות נמוכה לכל ירייה.

3. שכבת הלוחמה האלקטרונית (EW): כאן נמצאת ההיפנוזיס. זו השכבה שמונעת מהאיום בכלל להגיע לטווח היירוט, ובכך היא חוסכת שימוש במיירטים יקרים ושומרת עליהם למטרות כבדות יותר.

המשותף לכל אלו הוא ההבנה שהאיום כבר אינו מגיע רק בטיל בליסטי ענק או במטוס קרב מאויש. לפעמים האיום הוא נחיל של עשרות כלים קטנים ושקטים שדורשים פתרון גמיש, מדויק ובעיקר חסכוני.

המרוץ העולמי: הגנה רב-שכבתית

האתגר הזה אינו ייחודי לישראל. בכל רחבי העולם, צבאות ומפעילי תשתיות קריטיות מתמודדים עם המציאות החדשה שבה הכטב"ם הוא "הנשק של כולם". מנמלי תעופה שנסגרים בגלל רחפן בודד ועד לבסיסים צבאיים המאוימים על ידי נחילים, הצורך בפתרונות C-UAS (Counter-Unmanned Aircraft Systems) נמצא בשיא של כל הזמנים.

מדינות נאט"ו וגם באסיה בונים כיום מערכי הגנה דומים, המשלבים גילוי באמצעות מכ"מים וחיישנים אופטיים, שיבוש אלקטרוני ויירוט פיזי. מערכת ההיפנוזיס הישראלית מצטרפת למשפחת האמצעים הזו כשהיא מביאה איתה ניסיון מבצעי שנולד מתוך המציאות הביטחונית המורכבת של המזרח התיכון.

למה זה חשוב עכשיו?

החשיבות של היפנוסיס טמונה בשינוי התפיסתי שמדבר על יעילות. בעולם הכלכלה הצבאית, כטב"ם שעולה כמה אלפי דולרים לא יכול להיענות תמיד על ידי מיירט שעולה עשרות אלפים. היכולת להקטין את התלות במיירט הקלאסי ולעצור את האיום בדרך שקטה ומדויקת היא הכרח אסטרטגי.

בסופו של יום, היפנוסיס מייצגת את העתיד: פחות "פגיעה ישירה בכל מחיר", ויותר ניהול חכם של המרחב האווירי. כי בעידן של המלחמות הדיגיטליות, לפעמים הניצחון הגדול ביותר הוא לא הפיצוץ המרהיב בשמיים, אלא השקט של האויב שפשוט איבד את הדרך.

יו"ר דירקטוריון התעשייה האווירית IAI, בועז לוי: "התעשייה האווירית הנה מובילה עולמית בפיתוח פתרונות הגנה אווירית מול איומים אוויריים מתפתחים והובלתה נשענת על עשרות שנות ניסיון מבצעי, חדשנות מתמשכת ומחויבות בלתי מתפשרת לביטחון לקוחותינו ובעלות בריתנו. מתוך ההבנה ששדה הקרב המודרני מחייב יכולות הגנה משולבות ורב-שכבתיות, המסוגלות להתמודד עם מגוון איומים במקביל, ממשיכה IAI להוביל את התחום באמצעות טכנולוגיות מתקדמות, המעניקות יתרון מבצעי משמעותי ומסייעות בהגנה על הביטחון הלאומי ועל חיי אזרחים."

סמנכ"ל IAI ומנהל חטיבת מערכות, טילים וחלל, גיא בר-לב: "היפנוסיס מייצרת שכבת הגנה רכה, חיונית ויעילה, המאפשרת למדינות להתמודד עם האיומים האוויריים המתעצמים כנגדן. מדובר במערכת המהווה קפיצת מדרגה ביכולת ההגנה על נכסים אסטרטגיים, כאשר שילוב המערכת עם הגנה קשה, מעבה את תפיסת ההגנה הרב-שכבתית בשכבת הגנה נוספת, אפקטיבית וחסכונית".

היפנוסיס פועלת באמצעות ארכיטקטורת שליטה ובקרה אחודה, המאפשרת שילוב יכולות יירוט רכות עם קשות ומתן תגובה מתואמת ויעילה בסביבות איום דינמיות ומתפתחות. המערכת מסוגלת להתמודד עם מתקפות מתואמות הכוללות מספר רב של איומים המגיעים בו-זמנית מכיוונים שונים, ומאפשרת הפעלה אוטונומית מלאה באמצעות מרכז שליטה ובקרה רשתי, ללא צורך בהתערבות מפעיל.

המערכת מבוססת על ניסיונה המבצעי הרב והמוכח של IAI בתחום לוחמת הניווט (NAVWAR) ומשלבת טכנולוגיות מתקדמות לשיבוש ולהטעיית מערכות ניווט לווייני, לרבות מערכות ניווט לוויני מתקדמות.