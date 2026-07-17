הפארק הכי יפה בצפון אמריקה - שהתגלה לגמרי במקרה | מיוחד לסופ"ש

קנדה היא המדינה השנייה בגודלה בעולם מבחינת שטח גיאוגרפי, שחלק ניכר ממנו מורכב מפרחי טבע עוצמתיים, שטח הררי מחוספס ונוף עוצמתי ומרהיב. כתוצאה מכך, בקנדה יש שורה של פארקים לאומיים - והבולט שבהם הוא אתר המורשת העולמית של אונסק"ו, "הפארק הלאומי באנף". אבל מאחוריו מסתתר סיפור די משעשע, שהוביל להקמה של הפארק הכי מיוחד בקנדה.

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הפארק ממוקם בהרי הרוקי שבמזרח המדינה, הוא המתויר ביותר בקנדה ואחד מאתרי הטבע המפורסמים בעולם. הפארק, שהיה הראשון שהוקם במדינה, נוסד בשנת 1885, משתרע על פני יותר מ־6,600 קילומטרים רבועים של נופי פראיים, קרחונים, נהרות שוצפים ומגוון עשיר של בעלי חיים.

המשיכה של באנף אינה מסתכמת רק ביופיו הפוטוגני. מדובר באחד המקומות הבודדים שבהם אפשר לראות באותו יום דובי גריזלי, איילים, עיזי הרים וזאבים, כשברקע מתנשאות פסגות בגובה של יותר מ־3,000 מטרים. הפארק הוא גם חלק מאתר המורשת העולמית של אונסק"ו, הכרה שניתנה לו בזכות תרומתו האקולוגית והגאולוגית יוצאות הדופן.

ההיסטוריה שהדהימה את המקומיים

הסיפור של הפארק מתחיל באירוע שקרה לגמרי במקרה. המעורבות האירופית התפתחה במאה ה־19 עם הגעת סוחרי פרוות ומגלי ארצות שחצו את הרי הרוקי. אבל נקודת המפנה האמיתית הגיעה בסוף שנות ה־1870, כשנבנתה מסילת הרכבת הטרנס־קנדית. במהלך העבודות על המסילה, עובדים של החברה גילו מעיינות חמים באזור עמק נהר הבאו, מה שהביא תשומת לב רחבה לאזור.

חברת הרכבות זיהתה מיד פוטנציאל תיירותי וכלכלי. בעקבות סכסוכים סביב הזכויות על המעיינות, ממשלת קנדה התערבה וב־1885 הכריזה על שטח קטן כמוגן סביב המעיינות, מה שנקרא “שמורת המעיינות החמים של באנף”. זה היה הבסיס לפארק העתידי ולמערכת הפארקים הלאומיים של קנדה כולה. במשך אלפי שנים לפני כן חיו באזור עמים ילידיים, בהם בני הסטוני נקודה והבלקפוט, שניהלו קשר עמוק עם ילידים שכנים.

אולם הפופולריות האדירה של באנף הפכה גם לאתגר. מיליוני מבקרים פוקדים את הפארק מדי שנה, ומספרם ממשיך לעלות. הרשויות נדרשות לאזן בין הרצון לאפשר לציבור ליהנות מהטבע לבין הצורך להגן על מערכות אקולוגיות עדינות, נתיבי נדידה של בעלי חיים ונופים שהפכו לסמל של הטבע הקנדי.

מה ניתן לעשות בפארק?

המבקרים בפארק הלאומי יכולים לבחור בין עשרות מסלולי טיול בכמה רמות קושי, מטיולים קצרים לאורך אגמים ויערות ועד טרקים מאתגרים בלב הרי הרוקי. במהלך חודשי הקיץ מושכים האזור והנופים הדרמטיים חובבי הליכה, רכיבה על אופניים, טיפוס הרים ושיט בקאנו. אחד המראות המזוהים ביותר עם הפארק הוא האגמים הקרחוניים, ובראשם אגם לואיז ואדם מוריאן, שמימיהם הכחולים־טורקיז הפכו ל"כוכבי רשת" וליעד חובה עבור צלמים מכל העולם.

בחורף משנה באנף את פניו והופך לאחד ממרכזי הסקי המובילים בצפון אמריקה. שלושה אתרי סקי גדולים הפועלים באזור מציעים מאות קילומטרים של מסלולים, לצד אפשרויות לסנובורד, הליכה בנעלי שלג, החלקה על קרח ומזחלות כלבים.

מי שמעדיף חוויה רגועה יותר יכול ליהנות מהמעיינות החמים הטבעיים של האזור, שהיו למעשה הסיבה המקורית להקמת הפארק בסוף המאה ה־19. הטבילה במים החמים מול פסגות מושלגות נחשבת לאחת החוויות הייחודיות ביותר באזור.

מעבר לפעילויות הספורטיביות, העיירה "באנף" עצמה מהווה מוקד תיירותי שוקק עם מסעדות, גלריות, מוזיאונים וחנויות מקומיות. רבים מהמבקרים בוחרים לעלות ברכבל מהעיירה כדי ליהנות מתצפית פנורמית על העמקים והפסגות שמסביב.

בשעות הבוקר המוקדמות או לקראת שקיעה ניתן גם לצאת לסיורי צפייה בבעלי החיים בסביבתם הטבעית. עוד תמצאו בפארק פסגות הרים מרהיבות, משטחי קרח, קרחונים, קניונים, מדשאות אגמים, מפלים, מערכות שלמות של מערות ומעיינות תרמיים חמים.

במקביל, יש שם גם כבישים מרהיבים החוצים את האזור, ורכבות ישנות ואייקוניות החוצות את הפארק ועוברות בין ההרים, ואף מספר רכבלים עליהם ניתן לעלות וכך לחוות את הפארק גם מלמעלה. למרות כל המתקנים המודרניים, באנף עדיין שומר על אופייה הפראי והשקט.

הפארק הזה אף קיבל השנה את תואר פלא עולם ל-2026 על ידי מגזין היוקרה האמריקני קונדה נאסט טראבלר (Condé Nast Traveler). גם נשיונל ג'יאוגרפיק דירגו את באנף כאחד המקומות הטובים ביותר לביקור בעולם בשנת 2026. במגזין המפורסם התמקדו גם באופיו האקולוגי של היעד, בחיות הבר ובאופן שימור המקום. כל אלו רק מינפו עוד את המקום הזה ומוכיחים עד כמה הוא יוצא דופן וחריג ביופיו.