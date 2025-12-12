עוקפים את החות'ים: הקו הסודי שמחבר בין ישראל לסעודיה | מיוחד לסופ"ש

פרויקט התשתית השאפתני של גוגל, "בלו-רמן" (Blue-Raman), יוצר מציאות גיאו-פוליטית וטכנולוגית חדשה במזרח התיכון, כשהוא מחבר את ישראל וסעודיה בצינור אחד ועוקף את האיום החות'י בים האדום. המהלך הופך את ישראל למעשה לעמוד השדרה של האינטרנט המערבי ולגיבוי אסטרטגי של העולם החופשי.

סוף למונופול המצרי

הרקע לפרויקט נובע מהתלות המסוכנת של האינטרנט העולמי במצרים. עד לאחרונה, כ-30 אחוזים מהתעבורה הדיגיטלית בין מעצמות אסיה לאירופה עברו דרך תעלת סואץ. המצב אפשר למצרים לגבות מיליארדים, אך ללא אספקת ביטחון יציב, כאשר איומי טרור או תקלות ימיות איימו באופן תדיר על הכלכלה העולמית. הצורך במעקף יבשתי בטוח הוביל לאופציה היחידה על המפה: ישראל.

התרגיל של גוגל: חיבור חשאי באילת

כדי להתגבר על המכשולים הפוליטיים, גוגל נקטה במהלך של "הנדסת שמות": פיצול מלאכותי של הכבל לשניים. באופן רשמי, מערכת "בלו" מחברת בין אירופה לישראל, ואילו מערכת "רמן" מחברת בין הודו וסעודיה לירדן. בפועל, החיבור הפיזי מתבצע בבונקר סודי סמוך לאילת, שם מולחמים הסיבים זה לזה ליצירת רצף תקשורתי אחד.

האינטרס הסעודי בחיבור נובע משיקולים כלכליים קרים: קידום עיר העתיד "ניאום" הדורשת מהירות גלישה מקסימלית. המעבר דרך ישראל חוסך את הקפת חצי האי סיני ומקצר את זמן העברת המידע במילי-שניות קריטיות.

למרות שהפרויקט החל ב-2019 וכמעט בוטל ב-2024 בעקבות מתקפות החות'ים בים האדום, האינטרס הכלכלי גבר. במבצעים חשאיים הושלמו החיבורים בסעודיה ובירדן, וכיום המערכת חיה ופועלת בשקט, כשהיא משרתת בנקים וענקיות ענן.

ההשפעה על ישראל דרמטית: המדינה הפכה מ"סמטה ללא מוצא" לצומת עולמי. פרויקט הענן הממשלתי "נימבוס" וחוות שרתים חדשות נבנות על בסיס תשתית זו, מה שאומר שמידע רגיש של בנקים בינלאומיים עובר כעת דרך אדמת ישראל. המצב החדש מציב את ישראל כ"כיפת הברזל של הוויי-פיי העולמי", אך גם מסמן אותה כמטרה עבור המודיעין האיראני וכגורם למתיחות מול מצרים שאיבדה את המונופול.

צינור החמצן של הבינה המלאכותית

מבחינה טכנולוגית, הכבל מציג קפיצת מדרגה באמצעות טכנולוגיית "ריבוב במרחב". בניגוד לכבלים תת-ימיים מסורתיים, "בלו-רמן" כולל 16 נתיבים מהירים של סיבי זכוכית עם קיבולת של 400 טרה-ביט לשנייה – נפח המאפשר, להמחשה, להעביר את כל הספרים שנכתבו אי פעם בהיסטוריה בתוך פחות משתי שניות.

מעבר למהירות גלישה, הכבל מוגדר כצינור החמצן של מהפכת הבינה המלאכותית (AI). אימון מודלים מתקדמים ב-2025 דורש העברת כמויות עצומות של דאטה בין חוות שרתים בהודו למעבדים באירופה ללא עיכובים ("לייטנסי"), מה שהופך את ישראל ל"תחנת הממסר" של המוח העולמי.

במבט אסטרטגי רחב, הפרויקט מתואר כהכנה לפיצול עולמי ולתרחישי מלחמה שבהם רוסיה או סין עלולות לנתק כבלים באוקיינוסים. במצב כזה, ישראל תשמש כגיבוי הקריטי של העולם החופשי וכגשר היבשתי הדיגיטלי החשוב ביותר בין מזרח למערב. כפי שעולה מהדיווח, השלום האמיתי באזור נחתם כעת בסיבי זכוכית מתחת לאדמה, כשישראל של סוף 2025 מתפקדת כלב הפועם של המידע העולמי.