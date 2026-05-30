טיול ליוון הוא נחשב בגדר טיול חובה לכל ישראלי, אבל רובנו הולכים למקומות ספציפיים בכל פעם מחדש, במקום לגלות יעדים נוספים ומרהיבים במדינה המופלאה הזו. מאתרים עתיקים, דרך עיירות השוכנות בין הרים ועל צוקים, ועד למקומות המפורסמים. מגזין היוקרה האמריקני Travel&Leisure פרסם את המלצותיו למדינה החשובה באגן הים התיכון - וכדאי שכולנו נתחיל לשנן את הרשימה הזו.

רודוס

לאלו שרוצים לקחת הפסקה מיוון העתיקה ולדלג לתקופת מסעי הצלב. העיר ההיסטורית שבאי המפורסם מלאה בסיפורים מיוחדים מימי הביניים, שכן תוכלו לגלות את רחוב האבירים - אחד הרחובות מימי הביניים השמורים ביותר בעולם - ובמוזיאון הארכיאולוגי של רודוס, השוכן בבית החולים ההיסטורי של האבירים. אזור מיוחד נוסף ששווה לבקר בו הוא הרובע היהודי העתיק וספריית חאפז אחמד אגא, המכיל אוסף של טקסטים נדירים המתוארכים לשלטון העות'מאני.

קוואלה

עיר הנמל השוכנת בסמוך לסלוניקי שבצפון יוון שוכנת על צלע גבעה עם חופים מרהיבים, נופים מרהיבים ושילוב בין היסטוריה עתיקה וחיי עיר מודרניים. מומלץ שלא לפספס את אמת המים המרשימה של העיר, שאורכה כמעט 300 מטרים ונבנתה במאה ה-16. אם תבקרו במקום בין החודשים יוני לספטמבר, תוכלו לצאת לטיול קצר באמבטיות הבוץ קרינידס, ספא הכולל בריכת חימר טיפולית גדולה.

חאניה

כנראה שיוון לא הייתה נראית אותו דבר ללא האי הכי גדול במדינה, כרתים. העיר הגדולה ששוכנת שם מפורסמת בתעלות נמל הוונציאני שלה ובעיר העתיקה הציורית, שם תוכלו לגלות את התקופות השונות בהיסטוריה של העיר עם אדריכלות רומאית, טורקית ויוונית. מומלץ למבקרים פשוט לשוטט ברחובות המרוצפים, לבקר בשלל המוזיאונים ההיסטוריים ולהתפנק באחד מאתרי הנופש שהאי מציע.

נאפפליו

העיר הצבעונית והשקטה השוכנת דרומית לאתונה, היא אזור התיירות המרכזי של היוונים המקומיים, ונחשבת למקום סודי ושמור שמציעה מספר אופציות טיול לאור הקרבה להרים רבים, אתרים היסטוריים וחופים מכל עבר. יש האומרים שזו אחת הערים היפות ביוון, עם טיילת ארוכה ומגדלור אייקוני. אם אתם רוצים להכיר צד נוסף, אותנטי ולא ממוסחר של יוון, זה בדיוק המקום בשבילכם - במיוחד שהישראלים בקושי מכירים אותה.

קורפו

אחד המקומות היפים ביותר ביוון זו העיר קורפו, בחוף המזרחי של האי. כאן, מטיילים יכולים לחקור את האדריכלות ההיסטורית שזיכתה את העיר העתיקה של במקום מכובד ברשימת אתרי המורשת העולמית של אונסק"ו. מומלץ לסייר במבצרים, לטייל בשוק המרכזי של העיר, לבקר בכיכר ספיאנדה, הכיכר הגדולה ביותר ביוון. בנוסף כדאי להקדיש זמן לשוטט ברחובות הצרים המקסימים ברובע קמפיילו, אחד הרובעים העתיקים והציוריים ביותר בעיר העתיקה.

אתונה

רוב התיירים כנראה יטוסו דרך עיר הבירה היוונית לפני שיעברו ליעד הבא שלהם במדינה, אך העיר הזו שווה טיול בפני עצמה - גם אם יש לכם רק יום אחד לבלות באתונה. העיר היא מהעתיקות והחשובות בעולם והיא ביתם של כמה מהאתרים ההיסטוריים החשובים בתבל - ובראשם האקרופוליס. כיום יש באתונה מספר רב של אטרקציות המתאימות לכל אדם בכל גיל, ממוזיאונים ועד חיי לילה.

סלוניקי

העיר המרכזית בצפון המדינה מציעה שילוב מפתיע בין היסטוריה לוויב צעיר שמעטות הערים יכולות להשתוות לזה. המרכז ההיסטורי של סלוניקי מלא במונומנטים עתיקים יוצאי דופן, כשבגבעה שמעל העיר שוכן ארמון קיסרי שנבנה על ידי הקיסר הרומי גלריוס שמציע כיום סיורים בתוך המתחם. סלוניקי ידועה גם במטבח המקומי של צפון יוון ונחשבת לנקודת יציאה מצוינת לכיוון הר האולימפוס.

קסטוריה

שעתיים מזרחה נסיעה מסלוניקי - ותמצאו עיר צפונית נוספת שכדאי לבקר בה. קסטוריה שוכנת על אגם אורסטיאדה בין ההרים, והמבקרים שם יוכלו ליהנות משייט, סיור אופניים לאורך קו החוף של האגם והזדמנות לבקר באחת ממערות הנטיפים הגדולות והמפורסמות ביוון - מאורת הדרקון, השוכנת על קו החוף של האגם.

יואנינה

מי שרוצה ליהנות מאוצר טבעי נסתר, כדאי שירחיק וייסע עד לעיר שנחשבת לשער של הרי צפון יוון. גם העיר הזו שוכנת בסמוך לאגם, ובזכות ההרים והבתים הבצעוניים, הנופים המשתקפים ממנה מרהיבים ביופיים ולא מביישים נופים מעיירה מלב האלפים. משם תוכלו לצאת לעשרות נקודות טיול מפורסמות בצפון יוון, כמו קניון ויקוס ששוכן שעה נסיעה מהעיר.

קלמטה

אם השם הזה מוכר לכם בגלל הזיתים אתם לא טועים. העיר הידועה בייצור הזיתים שלה, היא מקום מפתיע למדי שכולל עיר עתיקה מאבן לצד טירות מימי הביניים, מציעה מספר מוזיאונים כמו הגלריה לאמנות יוונית ואפשרות לבקר כמובן בשדות הגידול הזיתים. רק שימו לב שכדאי להזמין מקום מראש, כי כמו שניחשתם יש תור.

קלמבקה

העיר שממוקמת במרכז יוון, מפורסמת בזכות הנוף חסר התקדים שלה על הרי מטאורה המדהימים, זקיפי סלע עצומים בגובה עשרות מטרים שבראשם מנזרים הרשומים כאתר מורשת עולמית של אונסק"ו שנבנו כבר במאה ה-11 לספירה. לצד המנזרים שנחשבים לאתר חובה לביקור, תוכלו לקפוץ גם למוזיאון הטבע של מטאורה שמכיל אפילו מוזיאון פטריות), וקפיצה לאחד היקבים באזור לסיור טעימות יין.

קורינתוס

העיר העתיקה הזו ששוכנת בסמוך לאתונה מלאה בחורבות ואתרים היסטוריים שמורים כולל מקדש אפולו האייקוני ומבצר אקרוקורינתוס. אחת מפלאי העיר היא תעלת קורינתוס, פרויקט הנדסי שהחל כרעיון בימי קדם אך לא הושלם עד המאה ה-19 וכיום עוברות בה ספינות רבות. קורינתוס ועיירות החוף הסובבות אותה, מהוות טיול יום מושלם מהבירה אתונה.

פיראוס

אם לא הספיק לכם יום טיול מאתונה, אז כדאי שתגיעו גם לחלק אחר השוכן ממש בסמוך אליה. מומלץ לחקור את עיר הנמל המפורסמת בביקור באתרים הגדולים כמו המוזיאון הימי, המציג את מורשת הים העשירה של יוון. עוד כדאי לחקור את העיר במסעדות המקומיות המקיפות את הנמל המפורסם וליהנות מהאוכל המקומי.

פטרס

ולסיום אם אתם מחפשים מקום טוב לצאת החוצה בערב כדאי שתגיעו לעיר הנמל הזו במערב יוון. רחוב ריגה פראיו, המדרחוב הראשי, מציע מועדונים, מסעדות, חנויות המציעות את פרטי הייצור המקומי ואוכל יווני אותנטי וטעים במיוחד. במקביל, נקודת הציון הפופולרית ביותר בעיר היא קתדרלת סנט אנדרו, בעלת אחת הכיפות הגדולות ביותר בבלקן. למרות שנבנתה בשנות ה-70, המקום היה אתר עלייה לרגל חשוב במשך מאות שנים.

לריסה

ולסיום, ממש במרכז המדינה, אין מקום טוב יותר לחוות את החוויה האותנטית של חיי היומיום ביוון. לריסה היא גם ביתם של המבנים העתיקים ביותר במדינה - עם שרידים שנמצאו באתר מהתקופה הניאוליתית (לפני כ-8,000 שנה). האטרקציה העיקרית היא התיאטרון העתיק של לריסה. בסמוך, תוכלו גם לטייל בחורבות העתיקות של העיר שם יש מסעדות מקסימות עם נוף המשקיף על ההריסות.