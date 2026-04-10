החפצים הישנים שצברתם בסלון של ההורים או הסבים עשויים להיות שווים לכם הרבה מאוד כסף, כאשר חלקם נמכרים במכירות פומביות בסכומים המגיעים למאות אלפי שקלים. שוק היד השנייה והווינטג' חווה בשנים האחרונות פריחה חסרת תקדים, כשמעצבי פנים ואספנים חיפשו דווקא את הפריטים שנתפסו בעבר כ"מיושנים".

ספרים ותקליטים: המהדורות ששוות מיליונים

כנראה שתופתעו לשמוע שבדיקה פשוטה בעמודי הפתיחה של ספרים ישנים עשויה להשתלם לכם. מהדורות ראשונות של סופרים דוגמת ארנסט המינגווי נסחרות כיום בטווח שבין 2,000 ל-200 אלף דולרים. במקביל, אספני תקליטים מחפשים הדפסות ראשונות או מוגבלות של להקות כמו הביטלס, שעשויות להגיע לעשרות אלפי דולרים.

רהיטים ועיצוב: איקאה של פעם וריהוט מודרני

דווקא פריטי "איקאה" שיוצרו לפני שנת 1995 נחשבים למבוקשים במיוחד. בניגוד לרהיטים המודרניים העשויים לעיתים משבבי עץ (MDF), הדגמים המוקדמים יוצרו מעץ מלא ועיצובם הייחודי מקנה להם ערך שנע בין 250 ל-5,000 דולרים.

בנוסף, רהיטי "אמצע המאה" (Mid-century modern) העשויים מעץ טיק או אגוז, וכן פסנתרים של מותגים מובילים כמו "סטיינוויי", יכולים להגיע לשווי של עשרות אלפי דולרים.

אומנות וטקסטיל: השקעה על הקיר ועל הרצפה

ציורי שמן: נופים מקוריים או ציורי סוסים שנתלו בסלון עשויים להיות יצירות של אמנים מוערכים. מקרה מתועד חשף כי ציור שיועד לתרומה התגלה כיצירה מקורית של ג'וליאן אונדרדונק ונמכר ב-100,000 דולרים.

שטיחים פרסיים: שטיחים עבודת יד המשלבים צבעים עזים כמו אדום עמוק וכחול מלכותי נסחרים בטווח של 1,000 עד 5,000 דולרים, כתלות במצבם ובגילם.

שמיכות טלאים: שמיכות עתיקות בעבודת יד, המאופיינות בדוגמאות מורכבות, נמכרות בממוצע בין 340 ל-2,500 דולרים, כאשר פריטים נדירים במיוחד נמכרו בעבר ב-264 אלף דולרים.

המלצות המומחים

אל תמהרו לזרוק: בדקו חתימות על כלי קרמיקה וסימני יצרן על רהיטים.

מצב הפריט: ניקיון מקצועי (כמו ניקוי יבש לשמיכות עתיקות) עשוי להעלות את הערך, אך הימנעו משיפוץ חובבני שעלול להרוס את הערך ההיסטורי.

ייעוץ מקצועי: במקרה של חשד לפריט נדיר, מומלץ לפנות לשמאי אמנות או לסוחר עתיקות מורשה לפני הפרסום ברשתות החברתיות.