מחלות מסתוריות, נשק ביולוגי וצוללות גרעיניות: הסודות של הקוטב | מיוחד לסופ"ש

מלחמה קרה חדשה מתנהלת בעולם, במקום לא אחר מאשר אנטארקטיקה. זה לא מדע - זה נדל"ן, זה ריגול, וזה המירוץ למשאבים האחרונים של כדור הארץ. הסינים, הרוסים, כולם רוצים דריסת רגל.

כדי להבין את הטירוף, תסתכלו על הסינים. באנטארקטיקה הם בנו צי של "שואבי אוקיינוס" ששואבים מיליוני טונות של "קריל" – הסרטן הקטן שהוא הבסיס לשרשרת המזון, ומרוקנים את

"המזווה" של העולם. אבל הסכנה האמיתית היא מה שקורה למעלה.

סין חנכה את תחנת "קינלינג". רשמית? היא משמשת לחקר אקלים. בפועל? זו כוונת טלסקופית. בלי התחנה הזו בקוטב, לסין יש "שטח מת" בלוויינים. התחנה הזו מאפשרת להם לתקן מסלול של טילים גרעיניים בזמן אמת.

ומה קורה בים?

ארגוני ביון מזהים "ספינות רפאים" רוסיות - שמכבות משדרים ונעלמות בערפל לשבועות. החשד? הן מניחות רשתות האזנה תת-ימיות וקוברות סנסורים כדי להפוך את האוקיינוס הדרומי לבית "האח הגדול" התת-ימי.

בנוסף, ספינות "מחקר" של רוסיה איתרו בים וודל עתודות נפט של 511 מיליארד חביות. זה פי עשרה מכל הים הצפוני. הם ממפים את הבארות ומחכים לרגע שבו ההסכמים יפוגו ב-2048.

אבל המלחמה היא לא רק בדרום. תעלו 16,000 קילומטר צפונה, לסבאלברד בקוטב הצפוני. המקום שבו העולם שומר את הגיבוי שלו. כולם מכירים את "כספת הזרעים", אבל לידה יש בונקר עוד יותר חשוב: "ארכיון העולם", שם שמור קוד המקור של האינטרנט, הספרייה של הוותיקן וההיסטוריה שלנו. זה ה"דיסק-און-קי" של האנושות למקרה של אפוקליפסה.

ב-2022, הכבל התת-ימי שמחבר את האיים לאירופה נחתך באופן מסתורי. החשודה המיידית? רוסיה, שמחזיקה שם עיירת רפאים מוזרה בלב שטח נאט"ו. המסר ברור: אנחנו יכולים לנתק אתכם מהגיבוי שלכם מתי שנרצה.

ולא רק כבלים. טייסים בנורווגיה מדווחים שה-GPS שלהם משתגע כשהם מתקרבים לאזור.

והכי מפחיד? ה"אקדמיק לומונוסוב" - תחנת כוח גרעינית צפה שרוסיה השיטה לשם כדי לקדוח נפט. העולם קורא לזה "צ'רנוביל על הקרח". אבל הסכנה האמיתית בקוטב היא לא הצבא הרוסי, אלא מה שהצבא הרוסי מעיר משנתו.

מדענים בסיביר ובקוטב כבר מצאו שם גופות של חיות שמתו לפני עשרות אלפי שנים, כשהן נגועות בוירוסים שהרפואה המודרנית לא מכירה. ב-2016, ילד בסיביר מת מאנתרקס שהשתחרר מפגר של אייל קפוא שנמס.

המעצמות כבר מבינות את זה. המירוץ הוא לא רק על נפט, הוא על נשק ביולוגי.

אז איפה המערב בכל הסיפור הזה? האמת המביכה היא שאמריקה נרדמה בשמירה. בזמן שרוסיה בנתה צי מפלצתי של עשרות שוברות קרח גרעיניות, לארה"ב יש בקושי שתיים וזה הסיוט האסטרטגי של הפנטגון. אבל עכשיו הם מתעוררים. נאט"ו הכריזה על הקוטב הצפוני כחזית לחימה.

צבאות ארצות הברית, קנדה ופינלנד החלו לאמן יחידות עילית והם פורסים רשת חיישנים תת-ימיים כדי לצוד את "צוללות יום הדין" הרוסיות. ואיפה ישראל? אנחנו לא שולחים חיילים לקרח, אנחנו שולחים את ה"עיניים". הלוויינים וההצפנה הישראלית הם הטכנולוגיה שמאפשרת לנאט"ו לראות ולתקשר בתוך החושך הקפוא. אנחנו שם כדי לוודא שכשמחלקים את העוגה האחרונה בעולם - יהיה לנו כיסא בשולחן.

אז מה למדנו? אין יותר שטח הפקר. האשליה שאפשר להשאיר חלקים מכדור הארץ תמימים - נמסה. העולם נהיה צפוף, והמעצמות רבות על הפירורים האחרונים.