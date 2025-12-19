הסוד של החשמונאים - שהציל את העיר העתיקה מחורבן מוחלט | מיוחד לסופ"ש

האם ידעתם שמתחת לשער יפו ולמגדל דוד, מסתתרת החומה הקדומה ביותר של ירושלים?

מתחת לחצר "הקישלה", בית מעצר שהוקם בעיר העתיקה בתקופה העות'מאנית, נחשפה חומה ענקית באורך של 40 מטרים. החומה הזו הוקמה לפני כ-2,100 שנה והנתונים המכניים הם בלתי נתפסים.

החומה נבנתה דורות ספורים לאחר מרד החשמונאים. איך אנחנו יודעים?

כי מתחת ליסודות המבנה המאסיבי נחה שכבת מטבעות וכלי חרס - ה"חשבונית" של "הקבלן". חותם הזמן הרשמי של הבנייה במאה השנייה לפני הספירה. גילויה במקום זה מוכיח שירושלים הגיעה לשיא גדולתה וביצורה כבר בתקופה זו. לאחר שהשתחררו מהשלטון ההלניסטי - של היוונים - החשמונאים לא הסתפקו בשיקום בית המקדש. הם הבינו שריבונות היא קודם כל בניית קו הגנה בלתי שביר.

כמה בלתי נשבר?

רוחב החומה מגיע לחמישה מטרים. רוחב של כביש דו-נתיבי. זו הצהרת עוצמה אדריכלית וביטחון שנועדה להגן על העיר בשיא תפארתה. זו לא הייתה בנייה גסה. זו הייתה הנדסה יוצאת דופן: אבני גזית מסותתות ואלגנטיות עם מילוי קשיח במרכז. זו בנייה שנועדה לשאת משקל וביצורים לעד. החומה הזו, על עוצמתה הבלתי רגילה, היא זו שעמדה בפרץ למשך זמן רב מול הכוח המכריע של הלגיונות הרומיים של טיטוס בשנת 70 לספירה. בעוד ששתי החומות האחרות נפרצו, חומה זו דרשה מטיטוס זמן, משאבים ומספר לוחמים כפול כדי להכניע אותה. היא הייתה קו ההגנה העיקש ביותר של המורדים היהודים. החפירות הארכיאולוגיות הראו עדויות מוחשיות של ההרס הרומי. ניתן לראות את שרידי ההתמוטטות שנוצרו מטקטיקות המצור, שנותרו קבורים כעדות לקרב.

אסטרטגיה מתוחכמת - שהושאלה מהיוונים

ההיסטוריון יוסף בן מתתיהו, שתיעד את המצור הרומי, מדבר רבות על "החומה הראשונה". הגילוי מאפשר לארכיאולוגים לאשר ולמקם באופן פיזי את נקודת התורפה וההתקפה העיקרית של טיטוס. קטע החומה שנמצא הוא עדות מוצקה ובלתי ניתנת לערעור לכך שתיאוריו של יוסף בן מתתיהו היו מדויקים להפליא מבחינה טופוגרפית. החומה הזו מספרת לנו על האסטרטגיה החכמה של החשמונאים, שלמדו מאויביהם - בניית חומה ברוחב של חמישה מטרים היא טקטיקת ביצור הלניסטית מתקדמת. הנשק של הכובשים, הפך לכלי ההגנה של היהודים. המלך הורדוס לא הרס אותה, הוא הבין שהיא חזקה מדי.

הוא הפך את חמשת המטרים לשלד העל - היסוד הבלתי מעורער של המגדלים המאוחרים, כולל מגדל דוד. החומה הזו, ששרדה בזכות עוצמתה, היא שהבטיחה את הצמיחה הדמוגרפית והשגשוג של ירושלים היהודית. החומה הזו, שבמשך אלפיים שנה נועדה כדי להרחיק את האויב, הופכת היום לשער כניסה חדש, ממשי ומוחשי, ללב העיר הקדומה שלנו.