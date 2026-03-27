לשתות כמו מלך: הפלא ההנדסי - שאפשר לאנשי ירושלים לחיות כמו עשירים | מיוחד לסופ"ש

הצינור שפתח את ירושלים. הרבה לפני הרכבת הקלה ומנהרות המטרו, פעלה בירושלים הנדסה מתוחכמת שגרמה לעיר הררית וצחיחה לשגשג. חפירות חדשות בדרום העיר חושפות את האקוודוקט - "האוטוסטרדה" של המים שנבנתה לפני אלפיים שנה, וממשיכה להדהים את המהנדסים של היום.

לפני כביש מספר 1 ולפני כל ויכוח על קווי תחבורה, הייתה בירושלים תשתית אחת שאפשרה לעיר הזאת להתקיים: קו מים דקיק שנמתח עשרות קילומטרים מהרי בית לחם אל לב ההר.

אמת המים החשמונאית–הרודיאנית, שנחשפת בשנים האחרונות בחפירות בדרום ירושלים, היא "האוטוסטרדה" ההנדסית הכי מרשימה שנבנתה כאן, מערכת שפועלת על עקרון האקוודוקט (Aqueduct).

מקור המילה בלטינית: Aqua (מים) ו-Ducere (להוביל). מדובר בתעלה מלאכותית, גלויה או חסויה, שנועדה להוביל מים ממקור מרוחק אל העיר והכל נעשה בכוח הכבידה בלבד. בלי משאבות ובלי חשמל, המהנדסים הקדומים חצבו תעלה ברוחב של עשרות סנטימטרים ששומרת על שיפוע עדין וקבוע לאורך עשרות קילומטרים.

טעות של סנטימטרים בודדים והמים נתקעים; שיפוע תלול מדי והזרימה תשחק את האמה. העובדה שהמערכת הזו תקתקה במשך אלפיים שנה היא לא פחות מנס הנדסי.

ועכשיו למלחמה על הקרדיט: החשמונאים או הורדוס?

הוויכוח הארכיאולוגי סביב האקוודוקט סוער לא פחות מהמים שזרמו בו. האם זה פרויקט של החשמונאים שביקשו לחזק את ירושלים כבירה עצמאית, או שמא עוד מפגן כוח מגלומני של המלך הורדוס? רוב החוקרים נוטים היום לפשרה: הגרעין הוקם בימי החשמונאים, והורדוס שדרג והרחיב את המערכת לקנה מידה אימפריאלי.

החפירות האחרונות בשכונות גבעת המטוס וארמון הנציב לא רק אישרו את קיום האמה, אלא חשפו את רמת הדיוק שלה. חפירות ההצלה חשפו קטעים של מאות מטרים רצופים, שבהם ניתן לראות את טיח האיטום המקורי, את פתחי התחזוקה ואפילו "תיקוני שטח" - אזורים שבהם הבנאים זיהו שהשיפוע השתבש ומילאו את התעלה מחדש כדי להחזיר את המים למסלול.

ירושלים של ימי בית שני הייתה מטרופולין תוסס של עולי רגל, מזרקות ובתי מרחץ. בלי זרימה רציפה של מים נקיים, אין חיי יום־יום בעיר הררית כזאת. התלות במעיינות ליד בית לחם הפכה את האמה ל"לב הפועם" של העיר. טיפה שיצאה לדרך ליד כפר ארטאס, עשתה מסע ארוך באפלה רק כדי להגיע בסוף לבריכות המים שמתחת לעזרת הנשים בהר הבית.

היום, הסיפור הזה הופך למפגש חזיתי בין עתיק לחדש. כל תוכנית בנייה בדרום ירושלים - משכונת מגורים ועד קו תחבורה, חייבת להתחשב ב"צינור" הקדום. מהנדסים מודרניים נאלצים לתכנן גשרים וקורות כך שלא יפגעו בתעלה, והעיר נאלצת להכיר בכך שמתחת לאספלט פועלת מערכת שנבנתה כשהעולם היה רומי.

בזמן שאנחנו מדברים על התפלה ומשברי אקלים, האקוודוקט מציע שיעור בצניעות. אי שם במאה השנייה לפני הספירה, בלי לוויינים ובלי מחשבים, מישהו ידע לקרוא את הטופוגרפיה באופן מושלם. זו תזכורת לכך שהיכולת שלנו לחיות על ההר הזה תלויה, מאז ומתמיד, ביכולת לדייק את התשתיות שלנו - אבן אחרי אבן.