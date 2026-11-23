تتكثف التحركات المرتبطة بملف التنقيب عن الغاز والنفط قبالة السواحل السورية في ظل تغيرات لافتة تطال الشركات والمربعات البحرية، وسط سعي دمشق لتأمين مصادر دخل جديدة تدعم اقتصادها المنهار، في وقت لا تزال فيه كثير من التفاهمات والوعود الإقليمية والدولية معلقة دون تنفيذ ملموس على الأرض.

انسحاب «شيفرون» ودخول «توتال إنرجيز»

في قراءة لتطورات هذا الملف، أوضح الصحفي عطا فرحات، متحدثاً من الجولان، أن تفاهمات سابقة كانت قد وُقّعت مع شركة «شيفرون» في شهر شباط/فبراير الماضي، قبل أن تعلن الشركة قبل نحو أسبوع إلغاء هذا التفاهم في المربع البحري الأول وعدم رغبتها في البحث عن الغاز والنفط على السواحل السورية، لا سيما في ظل تداخل هذا الحقل البحري مع الحدود اللبنانية.

وفي المقابل، أشار فرحات إلى أن التطور الأبرز يتمثل في دخول شركة «توتال إنرجيز» الفرنسية إلى الحوض الثالث (المربع البحري الثالث)، حيث يُرتقب أن يبدأ البحث عن الغاز والنفط هناك.

الشراكة القطرية والملابسات التعاقدية

ولفت الصحفي عطا فرحات إلى أن «توتال» وشركة «قطر للطاقة» هما من سيدخلان المربع البحري الثالث لبدء أعمال البحث، موضحاً أن شركة أخرى كانت قد خرجت وسط أحاديث وأقاويل حول عدم وضوح العقد، إضافة إلى وجود شركة «خياط» التي يعود لها العقد بالأصل وتتبع لجهات أو للحكومة القطرية، إلى جانب تابعات يُحتمل ارتباطها بجهات أمريكية، وهو ما أثار تساؤلات كثيرة وأدى إلى إيقاف ذلك التفاهم.

الحضور الفرنسي والرهان على تحريك الاقتصاد

وبحسب فرحات، فإن الحضور الفرنسي يتوسع بشكل ملحوظ، مستنداً إلى عقد مدته 30 عاماً للعمل داخل ميناء اللاذقية بعد سقوط النظام، فضلاً عن خبرة سابقة لشركات فرنسية كانت تعمل في قطاع النفط والغاز داخل سوريا خلال عهد النظام السابق. ويرجح أن تستعين هذه الشركات بجهات كانت تعرف سابقاً الواقع الاقتصادي ومواقع احتمال وجود النفط والغاز.

وأكد فرحات أن هدف الحكومة السورية يتمثل في إيجاد مصدر دخل لتحريك عجلة الاقتصاد الذي يواجه انهياراً فعلياً في ظل غياب دعم عربي منفّذ للوعود التي قُطعت بشأن المساعدات، وعدم تنفيذ مشاريع غربية. وأضاف أنه على المدى المتوسط أو البعيد يبرز أيضاً ميناء بانياس الذي بدأ العمل بالنفط العراقي القادم من كركوك، إلى جانب التعهدات العربية غير المنفذة حتى اليوم بشأن استثمار الموانئ السورية وخطوط الطاقة الممتدة من الخليج إلى سوريا؛ غير أنه شدد على أنه لا يوجد شيء ملموس على الأرض حتى الآن، بل تفاهمات تتجمد ولا يُنفَّذ منها شيء.