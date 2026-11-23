في حيّ جوبر الدمشقي، عاد يهود سوريون بعد عقود من الغياب لزيارة كنيس إلياهو هَنَبي، الذي تضرّر خلال الحرب. وفي الحيّ نفسه، ينتظر أهالٍ هجّرتهم الحرب قرارًا يحدّد مصير منازلهم وأراضيهم. وبين المطالبة بترميم الكنيس والمطالبة بالعودة إلى البيوت، تواجه دمشق سؤالًا مباشرًا: كيف ستردّ الحقوق العقارية لأصحابها؟

وتزامن تجدد الحديث عن أملاك اليهود السوريين مع استمرار التوغلات الإسرائيلية في الجنوب ودعوات حركة «روّاد باشان» إلى إقامة مستوطنات هناك. .

وفود من نيويورك بعد عقود من الغياب

أولى الزيارات الموثّقة جرت في شباط/فبراير 2025، حين وصل إلى دمشق وفد من اليهود السوريين المقيمين في الولايات المتحدة، ضمّ الحاخام يوسف حمرا وابنه هنري. وزار الوفد كنيس الفرنج في دمشق القديمة، وكنيس جوبر، ومقبرة يهودية، والتقى مسؤولين في الحكومة الانتقالية. وتبعه وفد آخر بين أواخر نيسان/أبريل ومطلع أيار/مايو من العام نفسه..

وكانت عائلة حمرا قد غادرت إلى نيويورك في التسعينيات، بعد رفع حظر السفر عن الطائفة اليهودية التي واجهت على مدى سنوات قيودًا على العمل والتملّك. وتوثّق التقارير المنشورة زياراتٍ ومبادراتٍ لحماية التراث، فيما لا تتوافر بيانات عن أعداد من عادوا للإقامة الدائمة.

ترخيص لجرد الأملاك ومتابعة استردادها

في 10 كانون الأول/ديسمبر 2025، أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات، في تصريح لوكالة فرانس برس، منح ترخيص لـ«مؤسسة التراث اليهودي في سوريا»، برئاسة هنري حمرا. وقال حمرا إن المؤسسة ستعمل على جرد الممتلكات، ومتابعة استرداد ما صودر منها، وحماية المواقع الدينية وترميمها. ويبقى البتّ في كل مطالبة عقارية مرهونًا بإثبات الملكية وتحديد مصير العقار.

وفي تموز/يوليو 2026، باشرت مؤسسة «الفسيفساء السورية» ترميم المقبرة اليهودية الرئيسية في دمشق.

.جوبر… من يبتّ في حقوق المالكين؟

في السادس من تشرين الثاني، طالب أهالي جوبر بتسريع إعمار الحيّ وتوضيح مصير المخطط التنظيمي، وسط خلافات بشأن تقييم العقارات وحصص المالكين. ومع فتح ملف الممتلكات المصادرة، يبقى أمام دمشق سؤال يتجاوز ترميم المعابد وإعادة بناء الحيّ:

من سيبتّ في مطالبات الملكية، وما الضمانات التي ستقدّمها دمشق لردّ العقارات أو التعويض عنها وفق معايير واحدة، سواء للعائلات اليهودية السورية التي غادرت قبل عقود أو لأهالي جوبر الذين هجّرتهم الحرب؟