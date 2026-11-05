سجّل سعر الدولار مساء اليوم (الخميس) أعلى مستوى له منذ سبعة أشهر، بعدما ارتفع إلى 3.20 شواكل. كذلك، بعد التفاؤل الذي ساد الأسواق حول العالم عقب فوز الديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي، شهدت التداولات في وول ستريت انعكاسًا في الاتجاه، واكتست الشاشات باللون الأحمر.

تشهد أسهم الرقائق والذكاء الاصطناعي هبوطًا حادًا بسبب المخاوف من تشديد الرقابة التنظيمية، ما يدفع المؤشرات إلى الانخفاض بشكل حاد. وقد تراجع مؤشر ناسداك بنحو 3.5 في المئة، ومؤشر S&P بأكثر من 2 في المئة.

يُسجَّل اتجاه مماثل في بورصة تل أبيب أيضاً، حيث ظلت الشاشات حمراء منذ إعلان نتائج الانتخابات. ويعود سبب التراجعات في تل أبيب إلى حالة عدم اليقين السياسي، التي أُضيف إليها الآن قلق المستثمرين من تداعيات نتائج انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة.

في ختام التداول، هوى مؤشر تل أبيب 35 بنسبة 3.7%، ومؤشر تل أبيب 125 بنسبة 3.4%، فيما انخفض مؤشر تل أبيب 90 بنسبة 2.9%. وسُجّلت تراجعات حادة بشكل خاص في أسهم شركات الصناعات الدفاعية، التي هوت بنسبة 7%.