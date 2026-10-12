أعلنت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم، اليوم الاثنين، فوز الاقتصاديين الأمريكيين روبرت هول ومايكل وودفورد بجائزة نوبل في العلوم الاقتصادية لعام 2026، تقديرًا لأبحاثهما حول الأسس الجزئية لاستقرار الاقتصاد الكلي، والتي أحدثت تحولًا في فهم السياسات الاقتصادية وطرق التعامل مع التقلبات.

وأسهمت أبحاث هول ووودفورد في تطوير نماذج اقتصادية حديثة تتيح تفسير وقياس تأثير سياسات الاستقرار على دورات الأعمال، وتساعد الحكومات والبنوك المركزية على اتخاذ قرارات مالية ونقدية أكثر فاعلية وفي التوقيت المناسب، بما يحد من حدة التقلبات الاقتصادية.

وبحسب الأكاديمية، توفر النماذج التي طورها الباحثان أساسًا نظريًا متينًا للأدوات المستخدمة حاليًا لدى البنوك المركزية ووزارات المالية حول العالم، ولا سيما في التعامل مع الصدمات الاقتصادية، مثل أزمات الطاقة والتغيرات المفاجئة في استهلاك الأسر.

ويعمل روبرت هول أستاذًا في جامعة ستانفورد، فيما يشغل مايكل وودفورد منصب أستاذ في جامعة كولومبيا.

جائزة بقيمة 1.2 مليون دولار

وتبلغ قيمة جائزة العلوم الاقتصادية لهذا العام 12 مليون كرونة سويدية، أي نحو 1.2 مليون دولار، بعد رفع قيمة الجوائز من 11 مليون كرونة في كل فئة.

ويأتي ذلك بالتزامن مع مرور 125 عامًا على انطلاق جوائز نوبل، التي أُنشئت استنادًا إلى وصية العالم والمخترع ألفريد نوبل.

لكن جائزة الاقتصاد تختلف عن الجوائز الأصلية التي نصت عليها وصية نوبل؛ إذ أُنشئت بمبادرة من البنك المركزي السويدي عام 1968، وبدأ منحها عام 1969 تكريمًا لذكرى ألفريد نوبل، تحت الاسم الرسمي «جائزة بنك السويد للعلوم الاقتصادية في ذكرى ألفريد نوبل».

ومنذ انطلاقها، مُنحت الجائزة 57 مرة لـ99 فائزًا، لتصبح إحدى أبرز الجوائز العالمية في مجال الأبحاث الاقتصادية.