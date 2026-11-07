إذا كنا نعتقد حتى اليوم أن نفقات السفر في سنغافورة أو سويسرا مرتفعة، فقد تبيّن أن هناك وجهات أخرى باهظة التكلفة تتجاوزهما، بل وتتجاوز إسرائيل أيضًا. ووفقًا لمؤشر تكاليف السفر الصادر عن HelloSafe، وهي منصة دولية لمقارنة تأمينات السفر، فإن دولة بربادوس، الواقعة على جزيرة في البحر الكاريبي، هي الأغلى في العالم من حيث النفقات اليومية للسياح في عام 2026. ومع ذلك، تُعد الجزيرة وجهة شديدة الرواج، ولا سيما بين سكان الولايات المتحدة وكندا.

تُعدّ جزر الكاريبي، التي تضم 27 دولة وإقليمًا مستقلًا، رخيصة نسبيًا في معظمها مقارنةً بالدول الغربية، مع وفرة من المعالم السياحية منخفضة التكلفة والخيارات العديدة للرحلات ذات الميزانية المحدودة. لكن بربادوس تتفوق على عدد غير قليل من الدول الجزرية المعروفة، وتظل وجهة مفضلة للراغبين في دفع مبالغ مرتفعة مقابل منتجعات فاخرة وسواحل ساحرة وسهولة الوصول إليها عبر رحلات جوية مباشرة ومتكررة من الولايات المتحدة.

استند المؤشر الجديد الذي نُشر إلى تحليل التكاليف في 131 دولة متقدمة حول العالم، مع تقدير التكاليف الأساسية للإقامة في الفنادق والنقل العام والوجبات. وفي الواقع، يضطر السائح العادي في بربادوس إلى إنفاق ما لا يقل عن 471 دولارًا يوميًا. وتأتي خلفها جارتاها في منطقة البحر الكاريبي، أنتيغوا وبربودا وسانت كيتس ونيفيس، حيث ترتفع تكاليف الإقامة والنقل والطعام في أنحاء الجزر.

إذًا، ما الذي يجعل متوسط الأسعار مرتفعًا في الجزيرة؟

المنتجعات وبيوت الضيافة الاستوائية: تضم الجزيرة مجموعة من المنتجعات الفاخرة ذات الخمس نجوم، والفيلات الخاصة، والفنادق البوتيكية على طول ساحلها الغربي الشهير، مما يرفع متوسط أسعار الإقامة.

تكاليف الاستيراد: نظرًا لأن بربادوس تستورد معظم المواد الغذائية إلى الجزيرة، فإن المشروبات والطعام أغلى بكثير، سواء في محلات السوبرماركت أو المطاعم.

نظرًا إلى تراكم النفقات في الجزيرة بسرعة، يختار كثير من السياح زيارة بربادوس ضمن رحلات بحرية في منطقة الكاريبي والتوقف فيها لفترة قصيرة. وتتيح رحلات بحرية عديدة تنطلق من الولايات المتحدة للزوار قضاء يوم كامل لاستكشاف الشواطئ البيضاء الشهيرة والمواقع التاريخية والثقافة المحلية.

تفاصيل النفقات اليومية والخدمات اللوجستية:

الإقامة (200–350 دولارًا لليلة): تتراوح تكلفة الفنادق الشاطئية ودور الضيافة البوتيكية بين 200 و300 دولار في المتوسط لليلة، بينما تتراوح تكلفة المنتجعات الفاخرة بين 800 و1,500 دولار لليلة.

الطعام والشراب (70–150 دولارًا يوميًا): تتراوح تكلفة الوجبة في الأكواخ الشاطئية ذات الأجواء المريحة بين 15 و25 دولارًا، بينما يبلغ متوسط تكلفة العشاء في المطاعم الفاخرة بين 80 و150 دولارًا للشخص، شاملًا الضرائب ورسوم الخدمة.

النقل المحلي (10–45 دولارًا يوميًا): لا تستخدم سيارات الأجرة الخاضعة للرقابة الحكومية العدّاد، وتتقاضى أسعارًا ثابتة تتراوح بين 25 و60 دولارًا للرحلة. وبدلًا من ذلك، تبلغ تكلفة الرحلة بالحافلات والحافلات الصغيرة الخاصة 1.75 دولارًا فقط.

الأنشطة والجولات (30–80 دولارًا يوميًا): بينما الدخول إلى الشواطئ العامة مجاني في جميع أنحاء البلاد، تتراوح تكلفة رحلات الغطس على متن قارب كاتاماران، وجولات معامل تقطير الروم، وجولات الترام في كهف هاريسون بين 60 و150 دولارًا يوميًا.

أغلى 10 دول للزيارة:

1. بربادوس (منطقة البحر الكاريبي): متوسط الميزانية اليومية 471 دولارًا.

2. أنتيغوا وبربودا (منطقة الكاريبي): متوسط الميزانية اليومية 443 دولارًا.

3. سانت كيتس ونيفيس (الكاريبي): متوسط ميزانية يومية قدره 387 دولارًا

4. جزر المالديف: متوسط الميزانية اليومية 382 دولارًا.

5. جزيرة غرينادا (الكاريبي): ميزانية يومية متوسطة تبلغ 369 دولارًا.

6. سويسرا: متوسط الميزانية اليومية 357 دولارًا.

7. الولايات المتحدة: متوسط ميزانية يومية قدره 354 دولارًا.

8. ميكرونيزيا: متوسط الميزانية اليومية 354 دولارًا.

9. غرينلاند: متوسط الميزانية اليومية 315 دولارًا

10. الإمارات العربية المتحدة: متوسط الميزانية اليومية 314 دولارًا.

في المقابل، حدّد المؤشر أرخص الوجهات في العالم من حيث الميزانية، حيث تصدّرت دول مثل لاوس (22 دولارًا يوميًا) وكازاخستان (27 دولارًا يوميًا) ورواندا (30 دولارًا يوميًا) القائمة.