مؤتمر «نيكست باي 2026» يجمع مسؤولين إسرائيليين ودبلوماسيين دوليين ورجال أعمال لبحث مستقبل شمال إسرائيل ودوره المحتمل في الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا

تتجه الأنظار إلى شمال إسرائيل بوصفه منطقة مرشحة للعب دور اقتصادي واستراتيجي في التحولات الإقليمية، في ظل مساعٍ إسرائيلية لتحويله إلى مركز رئيسي للتجارة والبنية التحتية والتكنولوجيا والاستثمار، وسط اهتمام متزايد بمشروع الممر الاقتصادي الذي يربط الهند بالشرق الأوسط وأوروبا (IMEC).

وفي هذا السياق، استضافت مدينة حيفا مؤتمر «نيكست باي 2026»، بمشاركة الرئيس الإسرائيلي وعدد من الوزراء، إلى جانب دبلوماسيين ومسؤولين من إيطاليا وقبرص والولايات المتحدة ودول الخليج والمغرب، فضلاً عن شخصيات بارزة في قطاعات الأعمال والتكنولوجيا.

ويبحث المؤتمر آفاق تطوير شمال إسرائيل وتعزيز موقعه ضمن الخريطة الاقتصادية الإقليمية، مع التركيز على الفرص التي يمكن أن تتيحها التحولات في مسارات التجارة والاستثمار والبنية التحتية، وإمكانية بناء شراكات اقتصادية ودبلوماسية مع دول المنطقة وأوروبا.

الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا في صلب النقاش

ويبرز مشروع الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا (IMEC) بوصفه أحد المحاور الرئيسية للنقاش، إذ تقوم رؤيته على ربط الهند بمنطقة الخليج، ومنها عبر الشرق الأوسط إلى أوروبا، من خلال شبكة متكاملة من البنية التحتية ومسارات النقل والتجارة.

وفي هذا الإطار، تطرح إسرائيل شمال البلاد، ولا سيما منطقة حيفا، باعتبارها موقعاً يمكن أن يؤدي دوراً محورياً في هذا المسار، مستفيدة من موقعها الجغرافي ومرافقها الاقتصادية والبنية التحتية القائمة.

حضور دولي ومراهنات على مستقبل المنطقة

ويعكس الحضور الدولي في المؤتمر اهتماماً بتوسيع النقاش حول موقع شمال إسرائيل في المشهد الاقتصادي والدبلوماسي الأوسع، إذ اجتمع مسؤولون حكوميون ودبلوماسيون ورجال أعمال وخبراء إقليميون ورؤساء بلديات محليون لبحث سبل الاستفادة من التحولات الجارية في المنطقة.

ولا يقتصر النقاش على تطوير مدينة حيفا أو تعزيز الاقتصاد المحلي في شمال إسرائيل، بل يمتد إلى بحث إمكانية ربط المنطقة بشبكات التجارة والاستثمار الدولية، وتوسيع التعاون مع دول الخليج والمغرب وأوروبا.