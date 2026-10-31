الهند تختار الصناعات الجوية الإسرائيلية؟ صفقة ضخمة لتحويل 6 طائرات بوينغ

تقترب شركة الصناعات الجوية الإسرائيلية من الفوز بعقد دفاعي بقيمة نحو 905.7 مليون دولار في الهند، لتحويل ست طائرات ركاب إلى طائرات تزويد بالوقود جوًا لصالح سلاح الجو الهندي، وفقًا لتقارير في وسائل إعلام هندية ومواقع متخصصة في الشؤون الدفاعية.

وبحسب التقارير، تعد الشركة الإسرائيلية الوحيدة التي اجتازت مرحلة التأهيل في المناقصة التي طرحتها نيودلهي، وشاركت فيها أيضًا شركات روسية وأوروبية.

وفي حال اختيار العرض الإسرائيلي، ستتولى الشركة تحويل ست طائرات من طراز "بوينغ 767" إلى طائرات للتزود بالوقود جوًا، على أن تنفذ داخل الهند نسبة لا تقل عن 30% من أعمال المشروع. وتشير منشورات سابقة في وسائل إعلام هندية إلى أن شركة «هندوستان للملاحة الجوية» (HAL) ستكون الشريك المحلي في تنفيذ الاتفاق.

حضور إسرائيلي متنامٍ في قطاع الدفاع الهندي

وتأتي الصفقة المحتملة في إطار التعاون المتنامي بين الصناعات الجوية الإسرائيلية والهند، بما يتماشى مع مبادرة «اصنع في الهند» التي أطلقها رئيس الوزراء ناريندرا مودي، بهدف تعزيز التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

وفي مارس/آذار 2024، أنشأت الصناعات الجوية شركة تابعة لها في نيودلهي تحت اسم «خدمات الطيران والفضاء الهندية» (ASI)، في إطار التعاون مع منظمة البحث والتطوير الدفاعي الهندية (DRDO).

وتوظف الشركة نحو 50 شخصًا، يشكل المواطنون الهنود 97% منهم، ولديها مقر رئيسي في نيودلهي وفروع في مناطق مختلفة من البلاد. كما تنفذ معاملاتها بالروبية الهندية، وتشارك في أنشطة مرتبطة بمنظومة الدفاع الجوي متوسطة المدى (MRSAM).

وطُورت هذه المنظومة بالتعاون بين الصناعات الجوية الإسرائيلية ومنظمة البحث والتطوير الدفاعي الهندية، وهي مستخدمة لدى القوات البرية والجوية والبحرية الهندية. وتضم رادارًا متطورًا من نوع المصفوفة الطورية، ونظام قيادة وسيطرة، وقاذفات متحركة وصواريخ اعتراضية، لمواجهة مجموعة متنوعة من التهديدات الجوية.

الهند تبحث عن بديل لطائرات التزود بالوقود الروسية

وتكتسب الصفقة أهمية استراتيجية بالنسبة إلى نيودلهي، التي يعتمد سلاحها الجوي حاليًا على ست طائرات من طراز «إليوشن 78» الروسية للتزود بالوقود، وسط تقديرات بأنها لا تلبي احتياجاته التشغيلية من الناحيتين النوعية والكمية.

وخلال السنوات الماضية، حاولت الهند شراء طائرات جديدة لهذا الغرض، لكن العملية واجهت تأخيرات بسبب ارتفاع التكاليف وصعوبات تقنية، ما دفعها إلى دراسة خيار تحويل طائرات ركاب إلى ناقلات وقود عسكرية. وفي هذه الأثناء، لجأت إلى استئجار طائرات للتزود بالوقود كحل مؤقت.

بوينغ 767.. مدى أطول ومعدل ضخ أعلى

وتكشف المقارنة بين طائرات "إليوشن 78" و"بوينغ 767" عن اختلافات في الحجم والأداء والقدرات التشغيلية.

ويبلغ طول طائرة "إليوشن 78" نحو 47 مترًا، وباع جناحيها 51 مترًا، ويضم طاقمها ستة أفراد. وتصل قدرتها على نقل الوقود إلى نحو 100 طن، بمعدل ضخ يبلغ ألفي لتر في الدقيقة، فيما تبلغ سرعتها القصوى نحو 850 كيلومترًا في الساعة، ويصل مداها إلى نحو 7200 كيلومتر.

في المقابل، يبلغ طول "بوينغ 767" نحو 61 مترًا، وباع جناحيها 52 مترًا، ويتكون طاقم تشغيلها من طيارين ومشغل للتزود بالوقود. وتبلغ قدرتها على نقل الوقود نحو 67.1 طنًا، لكنها تتميز بمعدل ضخ يصل إلى نحو 4 آلاف لتر في الدقيقة، وسرعة قصوى تبلغ 920 كيلومترًا في الساعة، ومدى تشغيلي يصل إلى نحو 12 ألف كيلومتر.

ومن شأن إتمام الصفقة أن يعزز موقع الصناعات الجوية الإسرائيلية في سوق الدفاع الهندية، ويوسع التعاون بين الجانبين في مجالات الطيران العسكري وأنظمة الدفاع الجوي.