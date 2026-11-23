يعمل رئيس الكنيست، عضو الكنيست متان كاهانا، على دفع إجراءات انتخاب مراقب الدولة، بعدما قضت محكمة العدل العليا بضرورة استكمال إجراءات الانتخاب وإجراء تصويت إضافي. وتوجّه كاهانا اليوم (الاثنين) إلى رئيس اللجنة الترتيبية، عضو الكنيست روعي فولكمان، طالبًا منه طرح الموضوع للنقاش واتخاذ قرار بشأنه يوم غد، تمهيدًا لإجراء تصويت في الهيئة العامة للكنيست يوم الثلاثاء المقبل.

تأتي هذه الخطوة بعدما أعلنت أحزاب التغيير الأسبوع الماضي أنها قررت ترشيح قاضي المحكمة العليا المتقاعد يوسف إلرون لمنصب مراقب الدولة. وقال رئيس حزب «يشَر!» وعضو الكنيست غادي آيزنكوت، لدى الإعلان عن القرار، إن إسرائيل بحاجة إلى مؤسسات حكم قوية ومستقلة، معتبرًا أن إبقاء الدولة بلا مراقب هو جزء من مسعى ممنهج لإضعاف حراس مؤسسات الدولة. وأكد آيزنكوت أن اختيار مراقب ذي مكانة مرموقة والحرص على سلامة الإجراءات أمران حيويان لتعزيز ثقة الجمهور والحفاظ على آليات الرقابة والتوازن.

خلال اجتماع هيئة رئاسة الكنيست الذي عُقد اليوم، أثار كاهانا مسألة استكمال إجراءات انتخاب المراقب. وفي ختام الاجتماع، توجّه إلى رئيس اللجنة التنظيمية وطلب منه المضي قدمًا في هذا الموضوع، وفقًا للمتطلبات المنصوص عليها في حكم المحكمة العليا.

في الحكم الصادر في 2 يوليو 2026، قضت محكمة العدل العليا بأنه بسبب خلل في إجراءات انتخاب مراقب الدولة، التي جرت في الكنيست في 3 يونيو، يجب إجراء جولة تصويت إضافية. وفي وقت لاحق، قُدّم التماس آخر للمطالبة باستكمال الإجراءات وانتخاب مراقب للدولة، بعدما أنهى الكنيست الخامس والعشرون ولايته دون استكمال عملية الانتخاب.

ذُكر في الوثيقة التي أُحيلت بشأن الموضوع أن المستشارة القانونية للكنيست ترى ضرورة دراسة إمكانيات إجراء التصويت في الكنيست الحالي، مع مراعاة الصعوبات القانونية والعملية التي نشأت في أعقاب الحكم القضائي. وذُكر أيضًا أنه بعد دراسة المسألة، ينبغي المضي قدمًا في الإجراءات وفقًا لتوجيهات المحكمة.

الآن، تتمثل الخطة المتبلورة في طرح الموضوع للنقاش في اللجنة التنظيمية غدًا، ثم إجراء التصويت في الهيئة العامة للكنيست يوم الثلاثاء المقبل، الأول من ديسمبر.