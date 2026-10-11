ليبرمان يعلن: خلال ستة أشهر سنجري استفتاءً شعبيًا ونضع دستورًا لإسرائيل

في مؤتمر المعاهد التحضيرية الذي عُقد اليوم (الأحد)، أعلن رئيس "يسرائيل بيتينو"، أفيغدور ليبرمان، أنه سيضع دستورًا يكون نصه معتمدًا من خلال استفتاء شعبي. وقال: "لا يمكننا الاستمرار بدون دستور. عندما أُقيمت إسرائيل أُعلن أنه حتى الأول من أكتوبر 1948 سيكون هناك دستور. كم من المياه جرت في نهر الأردن منذ ذلك الوقت؟".

تم سؤال ليبرمان، في سياق الإصلاح القضائي الذي يقوده الوزير ياريف ليفين، كيف ينوي العمل من أجل الديمقراطية الليبرالية وسيادة القانون في إسرائيل، فأجاب: "الإصلاح الوحيد الذي يجب أن يكون هو الدستور".

فيما يتعلق بمحتوى الدستور، دعا ليبرمان إلى إجراء استفتاء شعبي يرسخ فيه قيم الصهيونية. وقال: "في الدستور أنت فعليًا تنظم كل المشكلات التي ظهرت في السنوات الأخيرة: علاقات الدين والدولة، العلاقات بين السلطات الثلاث، وتُدخل جميع القيم الأساسية للصهيونية إلى الدستور".

وقال"اسأل لماذا حتى اليوم لا يوجد دستور. كان هناك الكثير من الناس الجيدين الذين حاولوا فعل ذلك في الماضي. الكنيست غير قادر على تشريع دستور، لذلك الطريقة هي أن تعين الحكومة لجنة خبراء تقدم نص الدستور خلال نصف سنة، وبالتوازي يمررون قانون استفتاء عام لإقرار الدستور. يجب أن يمر الدستور عبر استفتاء عام خارج الكنيست".

في استطلاع نُشر مساء أمس في القناة العبرية، برز ليبرمان كمرشح الأوفر حظًا لمنصب وزير الأمن من قبل أحزاب "كتلة التغيير" - حيث أجاب 18% من المشاركين المؤيدين للكتلة أنهم يرغبون في رؤيته وزير الأمن القادم. أما بين ناخبي الائتلاف، فيسرائيل كاتس هو المرشح الأوفر حظًا.