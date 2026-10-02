استطلاع جديد أجرته شركة دايركت بولس لصالح i24NEWS، ونُشر هذا المساء (الخميس) في برنامج "7 - نداف إليميلخ"، يُظهر أن الليكود يقوى إلى 28 مقعدًا، في حين أن حزب "يَشير!" برئاسة غادي أيزنكوت يبقى مستقرًا على 22 مقعدًا.

وفقاً للاستطلاع، هكذا كانت ستتوزع المقاعد لو جرت الانتخابات اليوم: الليكود - 28؛ يشير! - 22؛ معاً - 9؛ الديمقراطيون - 9؛ القائمة المشتركة - 8؛ عوتسماه يهوديت - 8؛ يهدوت هتوراه - 8؛ إسرائيل بيتينو - 7؛ شاس - 7؛ الصهيونية الدينية وهوية - 5؛ القائمة الموحدة - 5؛ شعبك إسرائيل - 4.

حزب الاحتياطيين والحزب الاقتصادي حصلا على 1.8% من الأصوات ولم يتجاوزا نسبة الحسم. كما بقيت أحزاب اللون الأسود، أزرق أبيض، نوعم لإسرائيل، الجمهور الحريدي، أحيي وإسرائيل أولًا تحت نسبة الحسم.

تُظهر نتائج الاستطلاع أنه لا يوجد حتى الآن أغلبية لأي من الكتل، وعمليًا، بقي الوضع دون تغيير. صحيح أن الليكود تعزز ليحصل على 28 مقعدًا، لكن هذا التعزيز جاء على حساب الصهيونية الدينية وحزب الهوية. كذلك حدث تغيير مشابه بين الأحزاب العربية، حيث حصلت القائمة المشتركة على مقعد إضافي على حساب حزب القائمة الموحدة برئاسة منصور عباس. ولم يحدث أي تغيير في أحزاب المعارضة مقارنة بالاستطلاع السابق.

تم جمع وإعداد الاستطلاع من قبل شركة دايركت بولس. برئاسة تسوريئيل شارون لصالح قناة i24NEWS، بتاريخ 1 أكتوبر 2026، بواسطة نظام رقمي مدمج مع لجنة استشارية، بين 504 عينة من البالغين (18+) الذين يشكلون عينة تمثيلية للسكان في إسرائيل. هامش الخطأ الإحصائي: ±4.3% باحتمالية 95%.