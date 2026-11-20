أصدر رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو اليوم (الجمعة) بيانًا دعا فيه مجددًا إلى تشكيل حكومة وحدة، وانتقد التحركات السياسية التي قال إنها تتبلور لتشكيل حكومة بديلة.

أشار نتنياهو في بيانه إلى أنه أطلع خلال الأيام الأخيرة رئيس لجنة الخارجية والأمن أفيغدور ليبرمان، وكذلك نفتالي بينيت وغادي آيزنكوت، على الوضع الأمني الصعب الذي تمر به الدولة. وقال مشددًا: «نحن نقف عند مفترق حاسم وتاريخي. لا توجد هنا أي مناورة إعلامية ولا أي مبالغة. المعلومات معروضة أمامهم، ولذلك فإن المطلوب الآن هو المسؤولية. والمسؤولية تعني الوحدة».

وفي سياق حديثه، هاجم نتنياهو إمكانية تشكيل ائتلاف من دونه، مدعيًا أنه سمع عن نية لتشكيل حكومة كهذه خلال الأيام المقبلة: «المذهل أنني أسمع أن هناك نية لتشكيل حكومة ضيقة مطلع الأسبوع، تستند إلى أصوات مؤيدي الإرهاب الذين يدعون إلى القضاء على الدولة اليهودية».

وصف رئيس الحكومة الإسرائيلية الخطوة بأنها «لا تُصدَّق»، ودعا إلى وقفها فورًا: «أقول بأوضح العبارات: يجب وقف هذا فورًا». واختتم نتنياهو كلامه بتجديد دعوته إلى الوحدة السياسية: «المسؤولية تعني الوحدة. هذا ما يجب فعله الآن، وكل ساعة ننتظرها هي ساعة مهدرة. مصير إسرائيل على المحك».

في غضون ذلك، أوضح عضو الكنيست شارون شرعبي (إسرائيل بيتنا) في تغريدة على منصة X: «أنا ملتزم بوعدي وسأواصل التمسك به: لن أكون شريكًا في ائتلاف يعتمد على داعمي الإرهاب، من الداخل أو الخارج. هناك مبادئ غير قابلة للتفاوض، وقيم لا يمكن التنازل عنها».