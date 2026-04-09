نشر أول: قال ممثلو الجيش الإسرائيلي في جلسة سرية للكنيست إن "النظام الإيراني الذي قام الآن أكثر تطرفًا من سابقه"، وذلك بحسب ما نشر اليوم (الخميس) مراسل الكنيست في القناة العبرية عميئيل يرحي على i24NEWS لأول مرة. وادعى الممثلون أيضًا أن "هناك إنجازات عسكرية رائعة جدًا تم تحقيقها في العملية".

كما هو معلوم، في وقت سابق اليوم، أصدر المرشد الأعلى الجديد لإيران، مجتبى خامنئي، أول بيان علني مكتوب له تناول فيه الوضع الأمني في المنطقة، والحرب المستمرة، وسياسة الجمهورية الإسلامية.

بحسب قوله: "جبهة المقاومة هي جزء لا يتجزأ من قيم الثورة الإسلامية"، وأشاد بحزب الله على دعمه لإيران رغم الصعوبات. وحذر إنه إذا استمرت الحرب، فإن إيران ستفتح جبهات إضافية ضد أعدائها. "إذا استمر وضع الحرب، ستُفعّل جبهات ليس لدى العدو خبرة فيها". وأضاف خامنئي أن إيران ستطالب بتعويضات من العدو عن الأضرار التي لحقت بها. "سنطالب بتعويضات، وإذا رفضوا - سندمر ما لديهم بقيمة التعويضات التي نستحقها"، قال.

في الوقت نفسه، دعا رئيس السلطة القضائية في إيران، غلام حسين محسني إجئي، اليوم إلى تسريع تنفيذ أحكام الإعدام بحق المتظاهرين ومصادرة ممتلكات "عملاء العدو" بموجب قانون تشديد العقوبة على التجسس. إجئي، الذي يُعرف بقمعه العنيف لمعارضي النظام منذ عام 1979، يُشير إلى أن ضعف الجيش على الجبهة لن يؤدي إلى تخفيف القبضة الصارمة ضد المواطنين في الداخل.

في الوقت نفسه، تدهورت الأوضاع في السجون الايرانية إلى مستوى أزمة إنسانية. كشفت تقارير من سجن إيفين أنه في ذروة الحرب، تم لحام أبواب الزنازين بقضبان حديدية لمنع الهروب في حال حدوث قصف.

كما صرح نائب وزير الخارجية الإيراني، سعيد خطيب زاده، أن إيران كانت على وشك الرد على خرق وقف إطلاق النار الليلة الماضية، لكن باكستان تدخلت، وأن الساعات القريبة القادمة حرجة للغاية.