يبرز اسم جوني سروجي، رئيس قسم هندسة الأجهزة في شركة آبل والمواطن العربي من إسرائيل، ضمن قائمة الشخصيات التي يجري تداولها كمرشحين محتملين لخلافة جنسن هوانغ في منصب الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا، في حال حدوث تغيير على رأس الشركة.

ويُعد سروجي، الذي يقود أحد أهم أقسام آبل، من أبرز الأسماء في صناعة أشباه الموصلات، بعدما أشرف على تطوير معالجات الشركة الخاصة، وقاد عملية انتقال أجهزة "ماك" من معالجات إنتل إلى رقائق "آبل سيليكون". كما حصل على ترقية في أبريل/نيسان 2026، في خطوة عكست مكانته داخل الشركة.

ورغم أن اسمه يُطرح في إطار التكهنات بشأن مستقبل قيادة إنفيديا، لا توجد مؤشرات معلنة على ترشيح رسمي له، كما لم يعلن مجلس إدارة الشركة عن قرار باستبدال هوانغ.

جوني سروجي.. خبرة في قلب صناعة الرقائق

يمتلك سروجي خبرة واسعة في تصميم المعالجات وتطوير الأجهزة، وكان له دور محوري في استراتيجية آبل للتحول نحو تصنيع رقائقها الخاصة، وهي خطوة غيّرت مسار الشركة في سوق الحواسيب وعززت استقلاليتها التقنية.

ويُنظر إلى تجربته في آبل باعتبارها من أبرز التجارب التنفيذية في مجال أشباه الموصلات، ما يجعله اسما مطروحا في النقاشات المتعلقة بالبحث عن قيادة تمتلك خبرة تقنية عميقة وقدرة على إدارة مشاريع تكنولوجية واسعة النطاق.

ليزا سو.. قائدة التحول في إيه إم دي

ومن بين الأسماء الخارجية التي يجري تداولها ليزا سو، الرئيسة التنفيذية لشركة "إيه إم دي"، التي قادت تحولا كبيرا في أداء الشركة وعززت موقعها في سوق المعالجات ومراكز البيانات، لتصبح منافسا رئيسيا لإنفيديا.

لكن انتقال سو إلى قيادة إنفيديا يبقى احتمالا استثنائيا، نظرا إلى موقعها الحالي على رأس شركة منافسة، والدور الذي أدته في تعزيز حضور إيه إم دي في قطاع أشباه الموصلات.

رينيه هاس.. رئيس آرم والخبير السابق في إنفيديا

ويبرز أيضا اسم رينيه هاس، الرئيس التنفيذي لشركة "آرم" وأحد المسؤولين التنفيذيين السابقين في إنفيديا.

ويمتلك هاس خبرة طويلة في قطاع أشباه الموصلات، كما ارتبط اسمه بمحاولة استحواذ إنفيديا على آرم عام 2020، وهي الصفقة التي لم تكتمل بسبب اعتراضات تنظيمية.

إيان باك.. أحد أبرز الأسماء داخل إنفيديا

أما داخل إنفيديا، فيبرز إيان باك، المسؤول عن منتجات الأجهزة والبرمجيات المخصصة للحوسبة فائقة النطاق. وانضم باك إلى الشركة عام 2004، وكان من الشخصيات المحورية في تطوير منصة "كودا" (CUDA)، التي أصبحت إحدى الركائز الأساسية في منظومة إنفيديا للحوسبة والذكاء الاصطناعي.

ورغم حضوره في التكهنات المتعلقة بالخلافة، أشار تقرير لوكالة «بلومبرغ» إلى أن افتقاره إلى الخبرة التشغيلية الواسعة قد يشكل تحديا أمام توليه منصب الرئيس التنفيذي.

كوليت كريس.. احتمال لقيادة انتقالية

وتُطرح كوليت كريس، المديرة المالية التنفيذية في إنفيديا منذ عام 2013، بوصفها خيارا محتملا لتولي المنصب بصورة مؤقتة خلال مرحلة انتقالية.

لكن خبرتها المهنية تتركز أساسا في الإدارة المالية، ما يثير تساؤلات بشأن مدى ملاءمة خلفيتها لقيادة شركة تكنولوجية تعتمد أعمالها بدرجة كبيرة على الابتكار وتطوير المعالجات والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

مايكل كاغان.. خبرة تقنية ورؤية بعيدة المدى

ويأتي مايكل كاغان، كبير مسؤولي التكنولوجيا في إنفيديا والمؤسس المشارك لشركة «ميلانوكس» التي استحوذت عليها إنفيديا، ضمن الأسماء المطروحة أيضا.

ويقود كاغان أعمالا مرتبطة بهندسة مصانع الذكاء الاصطناعي، إلى جانب أبحاث طويلة الأمد تشمل الحوسبة العلمية والرعاية الصحية والروبوتات، وهي مجالات ترتبط بتوجهات الشركة المستقبلية.

أسماء أخرى مطروحة خارج إنفيديا

وتشمل قائمة الشخصيات الأخرى التي يجري تداولها مات غارمان، الرئيس التنفيذي لشركة أمازون ويب سيرفيسز، وسانجاي ميهروترا، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة ميكرون، إضافة إلى أمين فهدات، المسؤول التنفيذي في غوغل الذي يقود جهود تطوير معالجات «تي بي يو» المخصصة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

هل تستعد إنفيديا لتغيير قيادتها؟

تأتي هذه التكهنات في ظل الجدل المحيط بجنسن هوانغ، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لإنفيديا، على خلفية تقارير تتناول علاقة شخصية مزعومة مع امرأة صينية يُشتبه في ارتباطها بأنشطة تجسس. غير أن هذه المزاعم لم تؤد، حتى الآن، إلى إعلان رسمي عن تغيير في قيادة الشركة.

ولم يتخذ مجلس إدارة إنفيديا قرارا معلنا بإقالة هوانغ أو تعيين خليفة له، ولذلك تبقى الأسماء المتداولة، ومن بينها جوني سروجي، في إطار التكهنات بشأن السيناريوهات المحتملة لمستقبل الشركة.