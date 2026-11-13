تقرير: ترامب حاول حماية رئيس إنفيديا بعد انكشاف صلته المزعومة بجاسوسة صينية

حاول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منع رحيل الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا، جنسن هوانغ، حتى بعد أن حذرته أجهزة الاستخبارات الأمريكية من أن هوانغ يقيم علاقة عاطفية مع امرأة يُشتبه في أنها جاسوسة صينية، وفقًا لتحقيق نشرته صحيفة «نيويورك تايمز» اليوم الجمعة. وبحسب التحقيق، اتصل ترامب بهوانغ يوم الثلاثاء الماضي، قبل وقت قصير من استقالة الأخير من منصبه على خلفية قضية التجسس، وحثّه على مواصلة النضال من أجل منصبه.

وفقًا للتقرير، تلقّى ترامب تحذيرين على الأقل بشأن علاقات هوانغ بمواطنة صينية تُعرف باسم أليس هوانغ. وبحسب تقديرات أجهزة الاستخبارات الأمريكية، جُنّدت المرأة من قبل وزارة أمن الدولة الصينية، وهي الجهة المسؤولة عن الأنشطة الاستخباراتية والأمنية في البلاد. ونُقل التحذير الأول إلى الرئيس الأمريكي في نهاية العام الماضي، والثاني في الربيع الماضي. لكن ترامب لم يتخذ أي إجراء بناءً على هذه المعلومات، بل اصطحب هوانغ معه في زيارته إلى الصين في مايو. وحتى عندما بدأت القضية بالظهور إلى العلن، واصل الرئيس التعبير عن دعمه له. بل وصفه في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الخميس بأنه «أسطورة».

وفقًا لمصادر مقربة من الرئيس، لم يتعامل ترامب بجدية مع التداعيات الأمنية المحتملة للقضية، حتى بعد عرض التقديرات الاستخباراتية عليه. وقال أحد مساعديه إن الرئيس نظر إلى القصة أساسًا من منظور الخيانة الزوجية، واستبعد احتمال أن تشكّل علاقة هوانغ تهديدًا لأمن الولايات المتحدة.

وفقًا لصحيفة نيويورك تايمز، اعتقد ترامب أن زخم الذكاء الاصطناعي والاستثمارات الضخمة في إنشاء مراكز البيانات قد يعيدان تنشيط الصناعة الأمريكية، ويوفران فرص عمل، ويمنحان الاقتصاد دفعة. وبعد أن وعد خلال ولايته الأولى بإعادة صناعتَي الصلب والفحم إلى الولايات المتحدة، لكنه لم ينجح في إعادتهما إلى قوتهما السابقة، رأى في الذكاء الاصطناعي فرصة لتحقيق رؤيته للنهضة الصناعية.