عملاء فيدراليون في الولايات المتحدة اعتقلوا مواطنًا سعوديًا كان يعمل مهندسًا في شركة OpenAI، للاشتباه في أنه زرع جهاز تسجيل مخفي في غرفة اجتماعات إدارة الشركة في سان فرانسيسكو، وذلك بحسب ما أفادت وزارة العدل الأمريكية وفقًا لتقرير نُشر اليوم (الأربعاء) في رويترز.

المشتبه به، عبد الرحمن ألفوزان، يبلغ من العمر 35 عامًا، عمل كمهندس في OpenAI منذ يوليو 2025. ووفقًا لوزارة العدل، في 30 سبتمبر اكتشفت شركة OpenAI جهاز تسجيل موصول بمنفذ USB في الجزء الخلفي من تلفزيون بغرفة اجتماعات الإدارة في أحد مباني الشركة في سان فرانسيسكو. وزُعم في شكوى مكتب التحقيقات الفيدرالي أن الجهاز بحجم الإبهام، ويحتوي على ميكروفون، وكان بإمكانه الاتصال أيضًا بكاميرا. ووفقًا للشكوى، تم إخفاء الجهاز داخل ورق تواليت وتم تركيبه حوالي 28 سبتمبر.

المعلومات التي تم تخزينها عليه كانت مشفرة ولم يكن بالإمكان الوصول إليها. لاحقًا، ووفقًا للباحثين، وُجد في حقيبته الشخصية الخاصة بألفوزان جهاز آخر مشابه للجهاز الذي وُجد في غرفة الاجتماعات.

أفادت شركة OpenAI بأنها استخدمت نماذج داخلية من الذكاء الاصطناعي لتحديد الشخص الذي وضع الجهاز والتحقيق في مصدره. ووفقًا للشركة، لديها أدلة على أن الموظف كان ينوي وضع أجهزة تسجيل إضافية في مناطق حساسة في المكاتب، بهدف تسجيل الاجتماعات سرًا.

ومع ذلك، أكدت الشركة أنه "في هذه المرحلة، ليس لدينا أي مؤشر على أن الشخص وصل بشكل غير قانوني أو أخرج أوزان النماذج أو شيفرة المصدر أو بيانات العملاء."

تمت إقالة الموظف، وحولت OpenAI القضية إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، الذي يواصل التحقيق.

قال رئيس مكتب التحقيقات الفيدرالي، كاش باتيل، في بيان إن "الفوزان أخفى على ما يبدو جهاز تسجيل سري داخل قاعة اجتماعات الإدارة لدى صاحب عمله من أجل التقاط اتصالات حساسة تتعلق بتكنولوجيا الذكاء الفائق للشركة بشكل سري."

وفقًا لشكوى الـFBI، استخدم ألفوزان لمدة شهر تقريبًا وكيلاً ذكياً اصطناعياً لأغراض الإنتاجية للبحث عن معلومات حول جداول القاعات والاجتماعات وإمكانياتها، حتى 16 سبتمبر. كما أفيد أن ألفوزان مقيم دائم قانوني في الولايات المتحدة منذ سبتمبر 2020.

إذا أُدين، من المتوقع أن يُحكم عليه بعقوبة تصل إلى خمس سنوات سجن، وغرامة تصل إلى 250 ألف دولار، وما يصل إلى ثلاث سنوات من الإشراف بعد إطلاق سراحه.

وفقًا لملف LinkedIn المنسوب لألفوزان، فقد درس في MIT وفي جامعة كاليفورنيا في بيركلي، وعمل سابقًا في Meta وفي Microsoft.

أشارت رويترز إلى أنها لم تتمكن من التحقق بشكل مستقل من التفاصيل في الملف الشخصي. ولم ترد السفارة السعودية في الولايات المتحدة على طلب رويترز للتعليق.