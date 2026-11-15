نوبات غضب وعبارات قاسية.. ما الذي تكشفه الشهادات عن مدير إنفيديا السابق؟

بحسب مصادر في شركة إنفيديا، كان الرئيس التنفيذي السابق للشركة، جنسن هوانغ، يميل إلى نوبات غضب شديدة في المكتب، وفق ما ذكرت صحيفة «نيويورك بوست» اليوم الأحد. وبحسب التقرير، اعتاد هوانغ إهانة الموظفين بقسوة، بل إنه ألقى ذات مرة زجاجة ماء باتجاه مسؤول رفيع في الشركة خلال نوبة غضب.

في فبراير الماضي، خلال اجتماع مغلق شارك فيه أكثر من 30 مسؤولًا تنفيذيًا في الشركة، وجّه هوانغ انتباهه إلى جاي بوري، الذي كان يشغل آنذاك منصب النائب الأول للرئيس لعمليات المبيعات العالمية في إنفيديا، وفقًا لما روته مصادر لصحيفة بوست. وقال لبوري أمام الحاضرين المذهولين: «آمل أن تُصاب بالإنفلونزا وأن تسوء حالتك». وتلقّى بوري نفسه الهجوم المفاجئ بصمت. وأضاف هوانغ، بحسب التقرير: «آمل أن تموت وتخلّصنا جميعًا من هذه المعاناة».

في الواقع، كانت نوبات غضب هوانغ معروفة على نطاق واسع في إنفيديا، لدرجة أن بعض الموظفين أعربوا عن دهشتهم لعدم تسرب الأمر إلى وسائل الإعلام قبل سقوطه العلني، بحسب أحد المصادر.

ووصفت المصادر أيضًا حادثة ذاع صيتها في أروقة مقر إنفيديا في سانتا كلارا بولاية كاليفورنيا، حيث يُزعم أن هوانغ ألقى زجاجة ماء باتجاه مسؤول تنفيذي بارز في الشركة خلال اجتماع.

في غضون ذلك، غادرت أليس هوانغ، المشتبه في أنها جاسوسة صينية والتي ارتبط اسمها بالرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا»، منصبها الرفيع في شركة ميغاسبييد في أغسطس الماضي، بحسب الشركة.

يُذكر أن جنسن هوانغ استقال من منصبه كرئيس تنفيذي لشركة الرقائق، بعدما ظهرت معلومات تفيد بأنه أقام علاقات عاطفية مع أليس هوانغ ومع إحدى موظفاته.