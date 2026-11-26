أفادت صحيفة «وول ستريت جورنال» صباح اليوم الخميس بأن الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا، جنسن هوانغ، ليس المسؤول الوحيد في عملاق صناعة الرقائق الذي أقام علاقة عاطفية مع مسؤولة رفيعة في إحدى الشركات العميلة.

وفقًا للتقرير، أقام جاي بوري، الذراع اليمنى لهوانغ منذ فترة طويلة، علاقة لعدة سنوات مع سانلي تشين، وهي مسؤولة رفيعة في شركة Super Micro Computer. وجاء ذلك خلال فترة كانت فيها الشركة المصنّعة لخوادم الحوسبة تتنافس للحصول على شرائح Nvidia، وفقًا لما أفاد به زملاء حاليون وسابقون لبوري. وبحسب الوثائق، تزوج بوري وتشين في 7 مارس من هذا العام في حفل أُقيم في كاليفورنيا.

وفقًا لموظفين في الشركتين، عملت تشين، التي شغلت منصب مديرة النمو التنفيذي (Chief Growth Officer) في شركة Super Micro، مع فوري بشكل متكرر. كما رافقت الرئيس التنفيذي لشركة Super Micro خلال زياراته إلى مكاتب إنفيديا، حيث مارست ضغوطًا على الشركة لتوفير الرقائق لعملاء Super Micro.

خلال اجتماعات المبيعات في سوبر مايكرو، شجّعت تشين أعضاء الفريق على التواصل معها بشأن أي استفسار يتعلق بإنفيديا، وبذلك رسّخت مكانتها بوصفها جهة الاتصال الرئيسية للتعامل مع هذه المسائل. من جانبها، أكدت تشين أن حياتها الشخصية لا علاقة لها بحياتها المهنية، قائلة: «لم أحتج يومًا إلى الاعتماد على علاقات شخصية لتحقيق مكاسب مهنية».

في 19 مارس، كشفت وزارة العدل الأمريكية عن لائحة اتهام ضد أحد مؤسسي شركة Super Micro، ومدير مبيعات فيها، ووسيط خارجي. وتتهمهم اللائحة بالتآمر لتهريب خوادم مجهزة بشرائح متطورة من Nvidia إلى الصين، بقيمة إجمالية تزيد على 500 مليون دولار. واستجوب عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) مؤخرًا شخصًا مطلعًا على ما يجري داخل Super Micro، وطلبوا منه معلومات عن كبار المسؤولين في الشركة، بمن فيهم تشين.

كما يُذكر، أثارت قضية العلاقات العاطفية في إنفيديا ضجة بعد الكشف عن أن الرئيس التنفيذي ومؤسس الشركة، جنسن هوانغ، أقرّ بوجود علاقة عاطفية مع أليس هوانغ، التي اشتُبه في أنها جاسوسة صينية. وكُشف لاحقًا أن هوانغ أقام علاقتين عاطفيتين أخريين مع موظفتين في الشركة، إحداهما في منصب رفيع. وعلى إثر هذه القضايا، استقال هوانغ من منصبه مطلع الشهر، لكنه عاد إليه في بداية الأسبوع.