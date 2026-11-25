بعد يومين من إعادته إلى منصبه رئيسًا تنفيذيًا لشركة إنفيديا، أقرّ جنسن هوانغ بأنه انتهك مدونة قواعد السلوك في الشركة عندما أقام علاقات عاطفية مع امرأة يُشتبه في أنها جاسوسة صينية، وكذلك مع مسؤولة رفيعة في الشركة كانت تعمل تحت إمرته، وبأنه ارتكب بعض الأخطاء الفادحة ويخضع للعلاج بسبب أفعاله. ووفقًا لتقرير نشرته رويترز نقلًا عن مصدر مطّلع على التفاصيل، أدلى هوانغ بهذه التصريحات خلال اجتماع مع موظفي الشركة أمس.

وبحسب المصدر، أوضح هوانغ للموظفين أنه ليس صحيحًا أنه أُعيد إلى منصبه بسبب ضغوط مارسها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مجلس إدارة إنفيديا. وقال إنه أُعيد لأن مجلس الإدارة حلّل الوقائع وتلقى توضيحات تفيد بأن عودته إلى المنصب لا تشكل خطرًا على الأمن القومي للولايات المتحدة.

رغم أن المدير العام الجديد-القديم لم يوافق على التقارير التي زعمت أنه دأب على التنمّر على مرؤوسيه، فإنه اعتذر رغم ذلك.

من المتوقع الآن أن تواجه إنفيديا وهوانغ نفسه تحقيقات بشأن سلوكهما. ومن المتوقع أن يمثل هوانغ شخصيًا أمام جلسة استماع في مجلس الشيوخ في 3 ديسمبر.