وفقًا للتقرير المالي السنوي الذي نشرته شبكة ABC الأمريكية الليلة (الثلاثاء)، كان الرئيس دونالد ترامب يمتلك أسهمًا في شركة إنفيديا بقيمة لا تقل عن 12 مليون دولار في نهاية عام 2025.

وفقًا للتقرير، واصل ترامب التداول في أسهم إنفيديا خلال الأشهر الأخيرة، إذ اشترى أسهم الشركة وباعها أكثر من 35 مرة، باستثمارات بلغت ملايين الدولارات حتى سبتمبر. في المقابل، يواصل البيت الأبيض التأكيد أن طرفًا ثالثًا يدير حسابات ترامب.

قال المتحدث باسم البيت الأبيض، ديفيس إنغل: «تُدار محفظة الأسهم والسندات الخاصة بالرئيس ترامب بصورة مستقلة من قبل مؤسسات مالية خارجية. وتُحتفظ جميع الأصول في حسابات استثمارية مفوّضة، وتُستثمر من خلال محافظ نموذجية محوسبة تحاكي تلقائيًا مؤشرات معروفة».

وأضاف أن «الرئيس ترامب وأفراد عائلته لا يملكون أي قدرة على توجيه كيفية استثمار المحفظة الاستثمارية أو التأثير فيها أو تقديم أي مدخلات بشأنها، أو بشأن توقيت شراء الاستثمارات أو بيعها. وتُتخذ جميع القرارات الاستثمارية حصريًا من قبل مديرين مستقلين».

على خلفية قضايا الخيانة والرواية المتعلقة بالجاسوسة الصينية، تدخّل ترامب مرارًا لصالح الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا، جنسن هوانغ، واختتم أمس بالتفاخر بفضله في عودة هوانغ إلى إنفيديا، قائلًا إنه تحدث «بشكل مباشر وغير مباشر» مع أعضاء مجلس إدارة الشركة بشأن عودة هوانغ إلى منصبه.

عقب الإعلان عن عودة هوانغ إلى منصبه، تعافت مؤشرات الأسهم الرئيسية في وول ستريت بقوة بعد انهيار نهاية الأسبوع، وسجل سهم إنفيديا أمس قفزة بلغت 30% على الأقل.

أغلق مؤشر داو جونز مرتفعًا 1,447.98 نقطة، أي بنسبة 3.0%، وقفز مؤشر S&P 500 بنسبة 4.73%، فيما قفز مؤشر ناسداك بنسبة 6.5%.