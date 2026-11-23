نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عبر منصته الاجتماعية «تروث سوشيال»، صورة معدّلة باستخدام الذكاء الاصطناعي للرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا، جنسن هوانغ، مستوحاة من الصورة الشهيرة التي ظهر فيها ترامب عقب محاولة اغتياله في ولاية بنسلفانيا عام 2024.

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وتُظهر الصورة وجه هوانغ مركّباً على جسد ترامب في اللقطة التي وثّقت لحظة رفع الأخير قبضته بعد محاولة الاغتيال، غير أن النسخة المعدّلة تضمنت تغييراً لافتاً، إذ استُبدلت القبضة المرفوعة بحمالة صدر حمراء.

ويأتي نشر الصورة في أعقاب عودة هوانغ إلى منصبه على رأس شركة إنفيديا، بعد استقالته على خلفية تقارير عن علاقات عاطفية أثارت جدلاً حوله.

ولم يرفق ترامب الصورة بتوضيح بشأن مغزى المنشور أو الرسالة التي أراد إيصالها، فيما لفت استخدام صورة مولّدة بالذكاء الاصطناعي إلى التفاعل مع عودة أحد أبرز المسؤولين في قطاع التكنولوجيا الأمريكي.