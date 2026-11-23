أعلنت شركة إنفيديا، عملاق صناعة الرقائق الإلكترونية، إعادة جنسن هوانغ إلى منصبه رئيساً تنفيذياً ورئيساً للشركة وعضواً في مجلس إدارتها، بعد 11 يوماً من استقالته على خلفية فضيحة تتعلق بعلاقاته الشخصية وشبهات أمنية مرتبطة بإحدى سيدات الأعمال التي يُشتبه في ارتباطها بالاستخبارات الصينية.

وقالت الشركة، في بيان صدر الاثنين، إن مجلس الإدارة صوّت بالإجماع على إعادة هوانغ إلى مناصبه بأثر فوري، عقب سلسلة من المناقشات والاجتماعات التي خلص خلالها الأعضاء إلى الاقتناع بقدرته على قيادة الشركة ووضوحه في التعامل مع التساؤلات التي أثيرت حوله.

وأضافت إن مجلس الإدارة تلقى إفادات من مسؤولين كبار في الحكومة الأمريكية خلال عملية اتخاذ القرار، مشيراً إلى أنه لا يرى أن عودة هوانغ تشكل أي مخاطر على الأمن القومي الأمريكي.

هوانغ: أشعر بالفخر للعودة إلى قيادة إنفيديا

وفي أول تعليق له عقب القرار، أعرب هوانغ عن اعتزازه بالعودة إلى قيادة واحدة من أبرز شركات التكنولوجيا في العالم، قائلاً إنه يعتبر تولي المسؤولية مجدداً شرفاً كبيراً، خصوصاً في ظل ما وصفه ببداية ثورة صناعية جديدة.

وأضاف: "أتولى هذه المسؤولية بأقصى درجات التواضع والتزام متجدد"، موجهاً الشكر إلى أعضاء مجلس الإدارة على ثقتهم به، وإلى عائلته على دعمها، قبل أن يختم بالقول: "لا أستطيع الانتظار حتى أعود إلى العمل".

أسهم إنفيديا تقفز وترمب يرحب بعودة هوانغ

وعلى وقع الإعلان، قفزت أسهم إنفيديا بأكثر من 28% في التداولات المبكرة، وسط ترحيب المستثمرين بعودة مؤسس الشركة إلى قيادتها، بعد فترة من الاضطرابات التي أثارت تساؤلات بشأن مستقبل إدارتها.

من جانبه، رحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقرار مجلس الإدارة، معتبراً أن الولايات المتحدة تحتاج إلى قيادة هوانغ في إنفيديا لما تمثله الشركة من أهمية للاقتصاد الأمريكي.

ووصف ترامب هوانغ بأنه "وطني عظيم وثروة وطنية"، مؤكداً أن الحكومة الأمريكية لا ترى أن عودته تشكل تهديداً للأمن القومي، لكنه شدد في الوقت نفسه على ضرورة مواصلة إنفيديا مراجعة سياساتها المتعلقة بصادرات التكنولوجيا.

استقالة هوانغ جاءت على خلفية تحقيقات وشبهات أمنية

وكان هوانغ قد أعلن استقالته في 12 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، بعد تقارير تحدثت عن علاقات خارج إطار الزواج، من بينها علاقة مزعومة مع سيدة أعمال مرتبطة بشركة ميغاسpeed، وتخضع لشبهات تتعلق باحتمال ارتباطها بجهات استخباراتية صينية، وهي اتهامات تنفيها بكين.

وأثارت القضية مخاوف بشأن الأمن القومي الأمريكي والحوكمة داخل الشركة، فيما أعلن مجلس الإدارة آنذاك تعيين المديرة المالية كوليت كريس رئيسة تنفيذية مؤقتة، وبدء البحث عن خليفة دائم لهوانغ.

ورغم عودته إلى منصبه، أكدت إنفيديا أن التحقيق الداخلي المستقل في القضية سيستمر حتى استكماله، كما أعلنت تشكيل لجنة مختصة بالأمن القومي والرقابة على الصادرات، إلى جانب العمل على تعيين مسؤول جديد للامتثال داخل الشركة.