حماس تنجح بإدراج غزيين بقائمة المفرج عنهم بصورة مخالفة للمعايير التي وضعتها إسرائيل

بصورة مخالفة للمعايير التي وضعتها إسرائيل ، ستشمل قائمة مئات السجناء الأمنيين الذي سيفرج عنهم في إطار الصفقة ، غزيون كانوا يحتجزون مختطفين.أحد المفرج عنهم وفّر مأوى لقائد الجناح العسكري السابق لحماس محمد الضيف.

إسرائيل وضعت ثلاثة معايير للسجناء الغزيين الذين سيتم الإفراج عنهم في إطار الصفقة: لم يشاركوا في الاقتحام والهجوم في السابع من أكتوبر، اعتقلوا بعد اندلاع الحرب ولم يقاتلوا جسديًا ضد قوات الجيش الإسرائيلي. ومع ذلك، تمكنت حماس من إدخال في القائمة عدد قليل ممن شاركوا فعلاً في القتال – أو ممن احتجزوا رهائن من دون أن يكون جهاز الشاباك على علم بذلك.

في وقت سابق اليوم نشرنا لأول مرة في i24NEWS أنه في المرحلة الأولى من إطلاق سراح السجناء الأمنيين، جميع السجناء الذين تَقَرَّرَ إبعادهم - سيتم إرسالهم إلى قطاع غزة. لاحقًا، إذا تم التوصل إلى اتفاق مع دولة ثالثة لاستقبالهم، ستسمح له إسرائيل بمغادرة القطاع لهذا الغرض. حتى هذه اللحظة، لا توجد اتفاقيات مع أي دولة لاستقبال السجناء - ولذلك سيتم إطلاق سراحهم إلى القطاع.