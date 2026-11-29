تتجه وحدات في الجيش الأوكراني إلى استخدام تكنولوجيا اتصالات فضائية إسرائيلية لتعويض القيود المفروضة على خدمات «ستارلينك»، التي يعتمد عليها الجيش بشكل واسع في تشغيل الطائرات المسيّرة وتنفيذ عملياته العسكرية ضد روسيا، وفقاً لتقرير نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال».

وبحسب التقرير، بدأت عدة وحدات أوكرانية مختصة بالطائرات المسيّرة الاستعانة بنظام الاتصالات الفضائية التابع لشركة «هاي سكاي» الإسرائيلية، في ظل القيود التي طالت خلال الأسابيع الأخيرة خدمات شركة «سبيس إكس» المملوكة لإيلون ماسك.

ويعتمد الجيش الأوكراني على النسخة العسكرية «ستارشيلد» لتشغيل المسيّرات متوسطة المدى، واستهداف خطوط الإمداد الروسية، واعتراض الطائرات المسيّرة التي تستهدف المدن الأوكرانية. لكن منذ 10 تشرين الثاني/نوفمبر، أبلغ مشغّلو المسيّرات عن فرض قيود على سرعتها بنحو 160 كيلومتراً في الساعة عند تشغيلها فوق المناطق الأوكرانية المحتلة والخاضعة للسيطرة الروسية.

وتؤثر هذه القيود على قدرة القوات الأوكرانية على اعتراض المسيّرات الروسية المزودة بمحركات نفاثة، كما تزيد من تعرض المسيّرات الأوكرانية لأنظمة الدفاع الروسية. وأشار مشغّلون إلى أن بعض العمليات باتت تتطلب استخدام عدد أكبر من الطائرات المسيّرة لضرب الهدف نفسه.

وكانت قيود مماثلة قد فُرضت في تشرين الأول/أكتوبر، على خلفية التوتر بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قبل أن تُرفع إثر ضغوط من ترامب وأعضاء في الكونغرس الأميركي. وفي الأسبوع الماضي، قال ماسك إن شبكة «ستارلينك» المدنية لم تُصمم لاستخدامها في هجمات بطائرات مسيّرة تؤدي إلى مقتل أشخاص.

تكنولوجيا إسرائيلية في عمليات استراتيجية

ووفقاً لـ«وول ستريت جورنال»، استُخدم نظام «هاي سكاي» الإسرائيلي في بعض العمليات العسكرية الأوكرانية المهمة، من بينها الهجوم الواسع على جسر كيرتش الذي يربط روسيا بشبه جزيرة القرم. كما استعانت به القوات الأوكرانية في عمليات لرصد منصات إطلاق الصواريخ الباليستية الروسية.

وتتمثل إحدى مزايا النظام الإسرائيلي في قدرته على العمل داخل الأراضي الروسية، على خلاف «ستارلينك». إلا أن تشغيله يتطلب خبرة تقنية أكبر ووجود مختصين خلال العمليات، ما يجعله أقل سهولة من محطات «ستارلينك» التي يمكن تشغيلها بجهد تقني محدود نسبياً.

وبناءً على ذلك، يُتوقع أن يتركز استخدام التكنولوجيا الإسرائيلية في العمليات ذات الأهمية الاستراتيجية، بدلاً من أن تشكل بديلاً شاملاً للنشاط اليومي لآلاف المسيّرات الأوكرانية. ولم ترد الشركة الإسرائيلية على استفسارات الصحيفة.

وتبحث كييف أيضاً خيارات أخرى، بينها أنظمة اتصالات فضائية أوروبية، لكن خبراء أوكرانيين يرون أنه لا يوجد حتى الآن بديل كامل لخدمات «ستارلينك»، خصوصاً أن عدداً كبيراً من المسيّرات التي تنتجها أوكرانيا صُمم للعمل باستخدام أنظمة «سبيس إكس».

زيلينسكي يوجه بتدمير جسر كيرتش

وفي تطور ميداني متصل، أفادت صحيفة «تلغراف» البريطانية، نقلاً عن مصادر عسكرية، بأن زيلينسكي أصدر تعليمات لقادة الجيش بالعمل على تدمير جسر كيرتش بالكامل، فيما تستعد أوكرانيا لتنفيذ هجمات إضافية عليه.

وكانت هجمات أوكرانية في منتصف الشهر الجاري قد أدت إلى انهيار جزء من الجسر في المياه، وألحقت أضراراً بقدرة روسيا على نقل الإمدادات إلى قواتها في شبه جزيرة القرم.

ويكتسب الجسر أهمية استراتيجية ورمزية بالنسبة إلى موسكو، إذ أُنشئ بأمر من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد ضم شبه جزيرة القرم عام 2014، فيما قد يشكل تدميره بالكامل ضربة رمزية كبيرة للكرملين.