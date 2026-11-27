وافقت الولايات المتحدة على بيع أوكرانيا معدات صيانة وتجهيزات مخصصة لأسطولها من مقاتلات «إف 16»، في صفقة تبلغ قيمتها 622 مليون دولار، تتولى أربع دول أوروبية تمويلها، وفق ما أعلنته وزارة الخارجية الأميركية.

وأوضحت الوزارة أن بلجيكا والدنمارك وهولندا والنرويج ستغطي تكاليف الصفقة، مؤكدة أنها لن تتطلب استخدام أموال أميركية. وتشمل الحزمة معدات مرتبطة بتشغيل المقاتلات، وأجهزة مخبرية، وخدمات دعم للنقل، على أن تستكمل صفقة سابقة محدودة لم يُكشف عن قيمتها.

وقالت الخارجية الأميركية إن الصفقة من شأنها تعزيز قدرة أوكرانيا على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية، ودعم مهام الدفاع عن النفس والأمن الإقليمي، من خلال تطوير قدراتها في مجال الدفاع الجوي.

وتأتي الموافقة في وقت تواجه فيه أوكرانيا تحديات تتعلق بصيانة مقاتلاتها. وكانت صحيفة «وول ستريت جورنال» قد ذكرت مطلع أكتوبر الماضي أن تأخر أعمال الصيانة ونقص قطع الغيار تسببا في خروج أكثر من نصف أسطول «إف 16» عن الخدمة، محذرة من احتمال تأثر جميع الطائرات أميركية الصنع بهذه المشكلة بحلول نهاية العام الجاري.

في المقابل، نفى مسؤولون أوكرانيون وجود أزمة في جاهزية المقاتلات، لكنهم أقروا بأن الحصول على بعض مكوناتها أصبح أكثر صعوبة.